МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Многие россияне сталкиваются проблемой скрытых автоматических списаний с банковских карт. Как защитить свои средства, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Россиян предупредили о новом трюке с голосовыми сообщениями

Многие пользователи подписаны на платные сервисы экосистем, видеохостингов и оставляют данные карты для оплаты покупок на маркетплейсах. Однако, когда перестают пользоваться услугами, часто забывают отменить подписку. Деньги при этом продолжают списываться с карты автоматически.

Законопроект, устанавливающий запрет для платных сервисов на автоматические списания и продление подписок без уведомления гражданина, внесли в Госдуму летом прошлого года. В конце декабря правительство поддержало инициативу, но парламентарии ее еще не рассмотрели. "Однако уже сейчас можно предотвратить скрытые списания и отказаться от ненужных услуг", — уверяет Валишвили.

Сделать это можно несколькими способами: отменить в своем банке все автоматические списания; отозвать согласие на списание на платформах и сервисах; установить в банковском приложении уведомления на все операции по списаниям и запрет на списания без вашего подтверждения.

Предполагается что запрет на списание средств коснется и маркетплейсов. Случается, что пользователь подключает к популярной онлайн-площадке несколько карт, а затем удаляет их, оставив лишь одну. Но в архиве торговой площадки они сохраняются. Если на действующей карте не хватит денег для заказа, их спишут с одного из закрепленных счетов. Раскрыт способ блокировки взломанного аккаунта на "Госуслугах"

На данный момент это вполне законно, отмечает эксперт. Ведь каждый из нас, оформляя услуги сервисов и маркетплейсов, проставляет "галочки" и тем самым дает согласие на обработку данных банковской карты и на автоматическое продление подписок. Оспорить такое списание можно, но не всегда просто и быстро.

Если законопроект будет одобрен Госдумой и Советом Федерации и подписан главой государства, россияне получат еще один действенный инструмент защиты своих прав как потребителей финансовых услуг, заключила финансист.