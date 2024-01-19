МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Наличные вновь представляют больший интерес для граждан, для этого есть несколько причин, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин. ЦБ сообщил о рекордном росте объема денежной массы России

Физические и юридические лица (в основном, это касается малого бизнеса) "уходят в наличные" в связи с имеющимися у них скрытыми формами получения дохода. "В последние годы объемы прибыли многих компаний падают, тарифы ЖКХ и цены растут, а доходы остаются прежними. В такой ситуации некоторые граждане считают более выгодным для себя находиться в серой зоне экономики и не пользоваться банковскими счетами, которые прозрачны с точки зрения доходов", — объясняет экономист.

Именно поэтому все чаще в салонах красоты, на ярмарках выходного дня или в магазинчиках в жилых домах можно услышать просьбу об оплате наличными.

Другая причина ухода в наличные обусловлена возросшим риском мошенничества в банковской сфере. К сожалению, всегда есть вероятность, что мошенники получат удаленный доступ к деньгам банковских клиентов. Также есть риск, что нечистые на руку банковские специалисты за определенную плату продадут персональные данные по счетам.

Санкционная политика Запада, по мнению эксперта, тоже повлияла на отношение россиян к безналичным деньгам. Онлайн-сервисы крупных банков России были заблокированы и удалены из магазинов приложений. Банки стали предлагать клиентам переход на мобильную версию сайта или на дополнительное мобильное приложение. "Вся эта чехарда смущала людей и снижала их доверие к банкам", — полагает Сироткин.

Еще одна причина популярности наличных денег — низкий уровень цифровой грамотности населения, особенно среди старшего поколения. Некоторые люди не разбираются в том, как пользоваться мобильными приложениями банков, совершать покупки в интернете или осуществлять денежные переводы. Кроме того, иным гражданам тяжело запомнить пин-код банковской карты, поэтому они пользуются наличкой. Им спокойнее спать, когда деньги лежат в укромном месте дома. Росстат оценил разрыв в доходах богатейших и беднейших россиян

"У многих еще осталась советская привычка хранить деньги "под матрасом". Такие люди испытывают психологическую потребность видеть и щупать свои деньги. Так они лучше рассчитывают свои траты", — объясняет Сироткин.

Он напомнил также, что в "ковидные времена" людей активно агитировали переходить на безналичные деньги для онлайн-покупок в условиях локдауна. Сейчас угроза пандемии миновала, и люди стали возвращаться в кэш.

Однако у наличных денег есть свои недостатки. Банкноты — переносчики бактерий и заболеваний вирусного характера. Если они хранятся под матрасом, то лежат мертвым грузом и не работают, их съедает инфляция. Наличными деньгами невозможно расплачиваться в интернет-магазинах. И даже за такси большинство граждан расплачиваются по безналу.

Как и любой материальный предмет, деньги ветшают и теряются, их могут украсть или отобрать. Особо уязвимы для злоупотреблений с наличкой незащищенные категории — дети и пожилые люди. Именно на них в первую очередь направляют удар мошенники. В целом у наличных и безналичных денег есть свои недостатки и преимущества. "Каждый делает свой выбор. Необходимо придерживаться золотой середины, используя и наличные, и безналичные денежные средства", — резюмировал Сироткин.