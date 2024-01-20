МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Любые проблемы с электричеством и проводкой в доме могут привести к возгоранию, но некоторые приборы находятся в зоне повышенного риска, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры Инженерной экологии и охраны труда НИУ "МЭИ", эксперт в области электробезопасности Илья Королев. Названа главная опасность работы обогревателя, если дома нет тепла

По его словам, самая распространенная причина пожаров — неисправность электропроводки, выключателей и розеток. "Старые электропровода, некачественный монтаж электропроводки (скрутка проводов), нарушение изоляции кабеля могут привести к перегреву провода и возникновению возгорания", — указывает специалист.

Неисправные приборы защиты от короткого замыкания — автоматические выключатели — во время замыкания могут просто не сработать, и небольшое возгорание превратится в большой пожар. Также есть риск, связанный с неправильным подключением приборов и применением удлинителей. Удлинители могут искрить, нагреваться, плавиться и загораться, если нагрузка на них больше допустимого.

Эксплуатация поврежденной бытовой техники тоже опасна. "Нарушение изоляции в стиральных и посудомоечных машинах может вызвать короткое замыкание из-за попадания воды на контакты", — привел пример Королев. Эксперт перечислил опасные бытовые приборы, из-за которых может сгореть квартира:

утюг: если не выключить его после использования или оставить на неправильной поверхности

электрическая плита: оставление на плите горячего предмета, перегрев проводов или неправильная установка плиты

электрический обогреватель: если оставить его включенным без присмотра или разместить рядом с горючими материалами

холодильник: может произойти замыкание — компрессор, термостат или лампа освещения загорится, огонь перейдет на пластиковые детали

электрическая зарядка для устройств: использование неоригинальных зарядок или неправильное подключение может вызвать перегрев и пожар

Для снижения риска возгорания необходимо периодически осматривать технику и проводить профилактику, обращать внимание на сильный нагрев аппаратуры. Нельзя использовать технику, имеющую дефекты, трещины, поломку корпуса, искрение и запах гари при включении. Пожар на складе Wildberries стал крупнейшим среди российского ритейла

Инженер советует подключать технику через сетевой фильтр, лучше брать удлинитель с предохранителем — внешне предохранитель выглядит как красная кнопка на корпусе. Он нужен, чтобы автоматически обесточить приборы при перегреве. Безопаснее выключать приборы из розеток, когда ими не пользуетесь.

В любом случае проверка проводки в квартире — важный шаг для обеспечения безопасности и предотвращения возможных пожаров. "Если розетки шатаются, выключатели искрят и происходит постоянное срабатывание автоматических выключателей — это может указывать на проблемы с электрической проводкой и требует немедленного вмешательства", — отмечает специалист. При ремонте квартиры необходимо менять электрооборудование (проводку и старые розетки и выключатели). При этом систему электроснабжения квартиры или частного дома должен проектировать квалифицированный специалист.

"Номиналы аппаратов, нагрузки, сечение проводов, зануление — все должно быть выполнено по нормам. Монтаж должен осуществлять профессиональный монтажник. Перед вводом в эксплуатацию необходимо провести проверку цепей, сопротивлений контактов, токи утечки. Только в этом случае можно спокойно и безопасно эксплуатировать электропроводку и оборудование длительное время", — заключил Королев.