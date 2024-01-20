МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. По итогам 2023 года золотые резервы России достигли нового максимума. Как изменилась структура международных валютных активов за последние годы, почему в них снижается доля доллара и евро, насколько устойчива эта схема и чем важно золото для российской экономики — в материале "Прайм". Гражданам приготовиться: зачем Россия рекордно скупает золото

Подушка безопасности

Нынешний объем международных резервов — 592,6 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

"Международные резервы — это своего рода подушка безопасности для государства, которая выполняет две основных функции: во-первых, их используют для сглаживания резких колебаний валютного курса, во-вторых, это гарантия выполнения обязательств государства перед иностранными кредиторами", — отмечает Эдуард Христианов, первый заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк".

Доля золота в российских резервах растет, и по итогам 2023 года достигла нового максимума — 26 155,9 миллиарда долларов. В физическом выражении золотой запас вырос на 34,6 тонны, до 2 350 тонн. Удельный вес монетарного золота в резервах сейчас составляет 26 процентов.

В последние годы структура российских резервов претерпела изменения. Так, с 2018 года к ноябрю 2021-го доля доллара в них сократилась более чем вдвое: с 46 до 20,9 процента. Почти пятую часть резервов перевели в евро и юани. С момента введения санкций регулятор не раскрывает данные о составе ЗВР в разрезе отдельных валют. Однако очевидно, что доля недружественных валют продолжает снижаться. Крах мирового порядка: зачем центробанки сметают золото

Так, еще в середине 2021-го из Фонда национального благосостояния (является частью международных резервов России) исключили американский доллар, а в январе этого года Минфин сообщил об "обнулении" доли евро в ФНБ.

Сейчас российские резервы (за исключением замороженных средств) сбалансированы примерно в отношении 50 на 50 между золотом и иностранной валютой (преимущественно юанями), поясняет Руслан Спинка, директор управления клиентского обслуживания ИК Fontvielle.

В текущих условиях это оптимально с учетом геополитических рисков. Драгоценный металл — один из базовых активов, который сохраняет покупательную способность денег на протяжении тысячелетий. Китай — стратегически важный партнер России и вторая по величине экономика мира.

Подальше положишь — поближе возьмешь

Наращивание доли золота в резервах эксперты считают объективной необходимостью. Во-первых, это страхует от рисков блокировки фиатных активов в других валютах и ценных бумаг (что уже произошло с 300 миллиардами долларов, замороженных Западом). Во-вторых, оно ликвидно, его можно быстро обменять на другие валюты при необходимости.

"Накопленный Россией золотой запас — важный показатель финансовой устойчивости страны. В условиях геополитических и экономических неопределенностей рост золотых резервов может обеспечить дополнительную защиту от внешних воздействий. Увеличение доли золота в резервах может быть обоснованным в контексте диверсификации активов и создания более устойчивого портфеля резервов. Это безопасный актив, который может служить защитой от валютных колебаний и геополитических рисков", — указывает политтехнолог Илья Марголин.

Вместе, с тем, учитывая снижение доли "недружественных" валют — доллара и евро, слитки обеспечивают российским резервам дополнительную устойчивость. Пора скупать золото? Ювелирные украшения могут подорожать

Кроме этого, резервы нужны для проведения экстренных операций: погашения долга перед внешними кредиторами, компенсации потерь бюджета и финансирования вынужденных трат, проведения операций на открытом рынке для стабилизации валютного курса, и т.д.

"Учитывая, что золото хранится на территории нашей страны в хранилищах с многоуровневой системой безопасности, то наращивать эти запасы вполне резонно. Как говорится, "подальше положишь — поближе возьмешь", — говорит Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Раскрыть потенциал нацвалюты

Экономисты указывают и на другое преимущество наращивания золотого запаса: в период нестабильности валютных сбережений инвестиции в драгметалл позволяют стране оптимизировать вложения и активизировать потенциал нацвалюты в разрезе международных макропоказателей.

"Переход в БРИКС нацелен на систематический курс поддержки рубля. Внедряя на государственном уровне стратегическое управление структурными активами, мы уничтожаем зависимость от западной парадигмы и протекции прозападных активов в пользу отечественных источников доходов" — объясняет Олег Воробьев, член Генерального совета "Деловой России".

Таким образом, в рамках долгосрочной стратегии укрепления рубля золоторезервные активы необходимы для поддержания курса национальной валюты.