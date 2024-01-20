МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Отключить слежку от Google можно и нужно — это улучшит работу гаджета и избавит от лишнего шпиона. Как это сделать, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов. Эксперт объяснил, как обнаружить скрытые камеры при помощи смартфона

Слежка алгоритмов Google за информацией на устройствах под управлением Android — не миф. Смартфоны действительно собирают информацию о человеке, а затем, например, предлагают рекламу электроники тем, кто посещал соответствующие магазины или просто обсуждал возможные покупки.

"Шпионские функции смартфона можно отключить — это сделает ваше окружение безопаснее, уменьшит расход батареи и ускорит работу гаджета. Для этого следует перейти в настройки в разделы "Безопасность" или "Конфиденциальность". На разных моделях смартфонов они могут называться по-разному", — указал эксперт.

Затем нужно перейти во вкладку "Разрешения приложений" или "Местоположение" и в списке приложений найти те, которым вы хотите отключить доступ к вашему местоположению или слежку. Откройте конкретное приложение и найдите опцию "Местоположение" или "Разрешение на доступ к местоположению". Скорее всего, по умолчанию будет выбрана опция "Всегда" или "Всегда разрешать". Измените эту опцию на "Никогда" или "Отклонить", если вы хотите запретить слежку, советует Степанов.

Впрочем, некоторые приложения, в том числе из неофициальных источников, могут "подсматривать" за вашими действиями и данными в других приложениях. Имеет смысл проверить в настройках, у каких сервисов есть доступ к "Специальным возможностям". Кроме того, можно использовать веб-браузеры или приложения, которые блокируют слежку и отслеживающие файлы, такие как блокировщики рекламы, VPN или приложения для управления приватностью, заключил эксперт.