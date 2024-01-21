МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Ответственность за падение снега и наледи с балкона или окна квартиры лежит на ее собственнике, но проводить уборку самостоятельно не следует, рассказала агентству "Прайм" адвокат Надежда Колотович. Дело – труба. Сколько стоит спасти россиян от коммунальных аварий

Не убранный вовремя снег с крыш домов и других конструкций, падение сосулек ежегодно приводят к травмам прохожих. Многие уверены, что ответственность за своевременное очищение от наледи лежит на муниципальных властях или управляющих компаниях. Но это не всегда так. Иногда за подобные ЧП могут привлечь и физлицо — собственника жилого помещения. Это следует из принципа, что ответственность за содержание и чистоту любого объекта лежит прежде всего на его собственнике.

"Козырьки подъездов, крыши домов и балконы общего пользования (то есть те, на которые можно выйти с лестничной клетки) относятся к общедомовому имуществу. Следить за ними должны УК, ТСЖ или жилищный кооператив. Но если снег или сосульки образовались на балконе квартиры, то ответственность за его очищение несет собственник жилья", — пояснила адвокат.

Поскольку работы по удалению наледи нужно проводить в соответствии со строгими нормами и правилами, эксперт не советует выполнять их самостоятельно. Владелец обросшей сосульками и снежными залежами квартиры должен обратиться в управляющую компанию и сообщить о проблеме. Если просьбу об уборке проигнорируют, необходимо подать жалобу в Госжилинспекцию.

"При этом подача заявления не освобождает собственника квартиры от ответственности, если в случае падения снега или сосульки будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека. Однако факт обращения в УК разделит ответственность между организацией и собственником квартиры", — указала Колотович.

Если упавшая сосулька или снег причинили вред здоровью или имуществу, необходимо обратиться в правоохранительные органы, предоставив, например, справку из травмпункта, фото- видеофиксацию произошедшего. Но с чьего балкона она упала, устанавливают правоохранительные органы. Без веских доказательств переложить ответственность на собственника жилья невозможно, заключила адвокат.