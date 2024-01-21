МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Использование "неродной" зарядки не принесет смартфону никакого вреда, но из этого правила есть одно исключение, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов. Эксперт объяснил, как обнаружить скрытые камеры при помощи смартфона

В последние годы производители некоторых смартфонов не вкладывают в заводские упаковки зарядные устройства. Соответственно, возникает вопрос — безопасно ли заряжать новый гаджет имеющимся дома адаптером или использовать чужую "зарядку" с подходящим разъемом.

По мнению специалиста, это не принесет устройству никакого вреда. "Телефон не "перезарядится" при выборе более мощной зарядки. Смартфон просто не сможет взять больше, чем предусмотрел производитель", — объясняет он.

То же касается и адаптеров меньшей мощности. Если смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, а в наличии 33-Вт адаптер питания, он также сможет зарядить гаджет. Но за большее количество времени.

А вот использовать дешевые зарядные устройства и те, у которых отсутствуют сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 специалист не рекомендует. "Это может привести к быстрому износу и нагреву аккумуляторов, отсутствию поддержки передачи данных и высокой вероятности пожара из-за плохого качества сборки", — предупреждает Шутов.

Если вы хотите получить в свое распоряжение технологию быстрой зарядки, обращайте внимание на совместимость соответствующих стандартов зарядного устройства и смартфона. Но все же использование для этого оригинального кабеля и "вилки" продлит жизнь вашего телефона, подытожил специалист.