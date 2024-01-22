МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российское законодательство предусматривает широкий спектр льгот для пенсионеров в части уплаты налогов, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Финансист объяснила, сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию

Пенсионеры и предпенсионеры полностью освобождены от уплаты имущественного налога, но только на один объект из нескольких категорий недвижимости. Это дом или его часть, квартира, комната, гараж или машиноместо, хозпостройка площадью до 50 квадратных метров на дачном участке. Под льготу подпадают творческая мастерская, ателье, студия, если налогоплательщик занимается профессиональной творческой деятельностью.

"То есть, если у пенсионера или предпенсионера есть одна квартира, одна дача и один гараж — платить не придется", — уточняет эксперт. Если в собственности две квартиры, то за одну налог нужно уплачивать. По словам Виноградова, собственник сам решает, по какому объекту ему предоставят льготу. Если этого не сделать, объекты для льготного налогообложения определит ФНС.

Также действует федеральная льгота на земельные участки в размере до шести соток: за них налог платить не придется. В ряде регионов площадь необлагаемого участка еще больше. Помимо этого, пенсионеры пользуются льготами по уплате НДФЛ и судебной госпошлины.

Льгота по уплате транспортного налога предоставляется в зависимости от региона. Как правило, пенсионерам дают скидку. И, конечно, пенсия по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца не облагается налогом на доходы, заключил Виноградов.