МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ, Ольга Орловская. Вокруг замороженных российских активов разгораются нешуточные баталии. США хотят конфисковать почти 300 миллиардов долларов, принадлежащих России, но находящихся на счетах за рубежом. Москва ищет юристов для такого прецедента, а заодно обдумывает ответ. "Прайм" разбирается, может ли Запад действительно пойти на конфискацию и что за этим последует. Раскрыты возможные потери Запада от конфискации активов России

История американского влияния

Конфискация активов компаний и государств — традиционный аргумент США и их союзников во время конфликтов. Такая возможность закреплена в законе Trading with the Enemy Act (закон о торговле с врагом), который был принят в 1917 году, и в законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), принятом в 1977-м. Поэтому американское правительство считает себя вправе ограничивать доступ к активам и собственности граждан и компаний из стран, находящихся в состоянии войны с США.

Если война не объявлена, чиновникам приходится придумывать, как реализовать это право. Тонкость в том, что интерпретировать некоторые положения закона можно по-разному, к тому же в документ можно вносить правки. Практика накопилась довольно большая.

К примеру, в 2001 году после терактов 11 сентября в закон IEEPA внесли поправку, позволившую президенту конфисковать иностранную собственность и передавать ее физическому или юридическому лицу (ранее были полномочия только замораживать). Но эта поправка может применяться только при непосредственном ведении вооруженного конфликта (нападения/вооруженных действий) между США и владельцем этой иностранной собственности, поясняет Ксения Бондаренко, старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

В ситуации с российскими активами надо либо изменять закон, приняв очередную поправку, либо пойти на эскалацию конфликта. Еще один вариант — применить другую "трактовку", но пока этого никто не делает. Конфискация российских активов не станет панацеей для Киева, заявили в США

От Ирака до Венесуэлы

Ирак пока единственная страна, чьи замороженные активы США разрешили направить на нужды восстановления Кувейта, оккупированного в 1990 году. В 1991 году была создана комиссия ООН по компенсации, специальный фонд финансировался за счет процента доходов от продажи иракской нефти (первоначально 30 процентов, позже постепенно оплата снизилась до пяти процентов). За тридцать лет комиссия ООН удовлетворила примерно полтора миллиона претензий на общую сумму в 52,4 миллиарда долларов.

Замороженные активы Ирана на международных счетах оцениваются в сумму от 90 до 120 миллиардов долларов. Большую их часть составляют средства от продажи нефти, которые с 2012 года оставались на счетах в банках Китая, Индии, Японии. В 2016-м Верховный суд США признал Тегеран ответственным за атаки на американских морпехов в Ливане в 1983 году и причастным к теракту 11 сентября 2001-го. Поэтому Америка сама себе разрешила изъять из замороженных иранских резервов несколько миллиардов долларов для выплаты компенсаций американским пострадавшим.

Ситуация с резервами ЦБ Афганистана — это еще один пример, когда Штаты злоупотребили своей властью. Администрация Байдена изъяла половину резервов афганского ЦБ — 3,5 миллиарда долларов, размещенных в США, для выплаты жертвам атак 11 сентября.

Есть пример, когда Вашингтон решил, что может с помощью чужих денег вмешиваться в выборы глав государств. В 2019 году США решили признать оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы вместо Николаса Мадуро — они передали ему контроль над активами Национального банка Венесуэлы, которые находились на счетах в американских банках. Но это решение нужно рассматривать не как вопрос конфискации, а как вопрос признания правительства. Moody's не объявит дефолт у стран в случае конфискации активов России

Можно перечислить еще несколько стран, которые пострадали от подобных действий США: это Ливия, Югославия, Сирия, Куба, Северная Корея. Наконец, самый свежий случай — Россия. Но попытка распорядиться ее замороженными резервами упирается в юридические "закавыки".

Юристов просят подготовиться

На прошедшем недавно Всемирном экономическом форуме в Давосе спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Притцкер заявила, что для конфискации российских активов необходимо привлечь кучу юристов. Пока никаких решений принято не было.

В Банке России также близки к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов России в случае судебного разбирательства в отношении замороженных активов, писал Bloomberg ссылаясь на источники.

Изначально идею использовать активы России высказывали страны Балтии. Прибалты традиционно одними из первых выступают за любые антироссийские санкции. Президент Украины Владимир Зеленский уже почти два года убеждает союзников потратить эти деньги на вооружение, а потом и на восстановление Украины.

Для западных союзников Киева вопрос использования российских активов непростой: необходимы очень веские причины, чтобы так сделать. И США, и страны Европы — мировые финансовые державы, в их валюту — доллар и евро — другие страны вкладывают свои резервы в надежде защитить их от инфляции. Если случится прецедент, и активы такого значимого экономического и политического игрока, как Россия, будут отобраны, это станет сигналом для незападных стран бежать из доллара и евро. Это может полностью разрушить финансовую систему. В Бельгии призвали создать четкий механизм изъятия российских активов

Европа спасает ситуацию

Ранее США конфисковали резервы на конкретные цели в качестве компенсации оцененного и признанного международными институтами ущерба. В случае с Украиной размеры ущерба не определены. Туда, например, не могут быть включены расходы на ведение военных действий, покупку оружия и прочее, говорит директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Для решения о конфискации активов России процесс должен быть инициирован непосредственно США. Но сейчас Америка не пойдет на это самостоятельно, ей нужно одобрение европейских союзников, которого пока нет. В США предвыборный год, а значит любое событие конкуренты президента Джо Байдена смогут обернуть в свою сторону, говорит главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Проблема в том, что ⁠у команды Байдена просто не осталось вариантов: денег в бюджете для военной помощи Украине нет, а помогать надо — иначе режим в Киеве рухнет, и США столкнутся с геополитическими последствиями. И можно предположить, что резервы Банка России в какой-то момент будут переданы. Других вариантов для сохранения текущего статуса у США уже не осталось, считает Перепелица.

Пока главным тормозом в использовании российских активов является Европа. Она неоднородна: есть страны, которые с удовольствием без аннексий и моральных контрибуций все конфискуют — Польша, Прибалтика. Но Центральная Европа все же выступает за букву закона. Создание прецедента приведёт к тому, что "окно Овертона" может распахнуться на полную и создать мировой юридический хаос. Эксперт объяснил, зачем Белый дом поддержал конфискацию российских активов

Эта неоднородность Европы пока спасает ситуацию — для конфискации активов ядерной державы нужно одобрение всех стан-членов ЕС. А последние два года показали, что в Евросоюзе идут большие изменения: все больше стран склоняются к поддержке правых партий, которые отличаются радикальными взглядами и не хотят решать вопросы Украины, поскольку своих проблем и дома хватает.

Обыкновенный шантаж

Как показывает практика, в заморозке активы могут пролежать сколь угодно долго. При этом они все еще приносят доход, так как не просто лежат мертвым грузом. Например, европейский центральный депозитарий Euroclear за 2022 год получил 821 миллион евро от инвестирования средств на российских счетах, а за первое полугодие 2023 года заработал 1,7 миллиарда евро. Доход от российских активов также не подлежит конфискации и должен быть возвращен после заморозки, поясняет Перепелица.

Сейчас главные вопросы: что есть у России такого, что США боятся потерять, и будут ли сняты санкции в случае победы Москвы. Здесь надо будет смотреть, под каким соусом все будет подано мировой общественности. В любом случае это решается на закрытых встречах самого высокого уровня. Важно, чтобы совпали сразу несколько факторов, главный среди которых — участие в переговорах "партий мира" с обеих сторон. Если мировые власти начнут думать о бизнесе и финансах, у такого сценария — снятие санкций после победы России есть будущее, считает Калманович.

Есть и другой сценарий — ни США, ни ЕС не признают победу России в любом случае и не откажутся от санкций. Однако с начала их введения экономика России значительно перестроилась и движется в сторону импортозамещения. Но несмотря на разные, в том числе, мрачные прогнозы, эксперты не исключают, что ЕС и США тянут с решением о конфискации активов лишь потому, что в действительности боятся это сделать. Они просто шантажируют Россию своими заявлениями. Для них заморозить резервы — просто козырь в рукаве. "Иметь дополнительные козыри — правило любого финансового шулера, пусть и мирового масштаба", — заключил Калманович.