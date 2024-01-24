МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Выявить слежку с помощью GPS-трекера можно, используя функции обычного смартфона, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора "Первый Бит" Петр Иванов. Специалист научил, как отключить встроенную слежку от Google

Для контроля за близкими людьми с благими и не очень намерениями в ход идут различные способы — от банальной слежки до привлечения современных гаджетов. "Так, трекер (жучок с GPS) может незаметно оказаться в вашей сумке или авто. Его может установить ревнивый муж или супруга. Также он может исполнять функции присмотра за малолетним ребенком или пожилым человеком", — поясняет он.

Эксперт предостерегает от приобретения явно шпионских гаджетов. Таковыми, согласно статье УК РФ 138.1, можно назвать устройства которые имеют замаскированные функции видео, фотосъемки или аудиозаписи. То есть, с их помощью можно скрытно следить за объектом. Если устройство заметно и не может вести запись или прослушку втайне, оно легально. Приобретение подобных гаджетов возможно для обеспечения безопасности себя, своих близких, а также слежки за животными.

Вычислить "маячок" можно с помощью обычного смартфона. Для этого необходимо включить Bluetooth и геолокацию, затем перейти в "Настройки", а там найти раздел "Безопасность и экстренные случаи". Затем выбрать "Оповещение о неизвестных трекерах" и далее провести проверку трекеров вручную — нажать "Проверить сейчас".

Если на экране загорится "Трекеров не обнаружено", то никто за вами не шпионит. Если вы увидите оповещение о найденном трекере, то поиск придется повторять, используя метод исключения (снимаем куртку, убираем сумку, выходим из машины). Рано или поздно вы определите место, где установлен "жучок", а уж что с ним делать — решайте сами.

По мнению Иванова, таким образом выявить можно только "белые" устройства, которые не прячутся и могут законно продаваться. Далеко не все они вредные. "Положив такое устройство в рюкзак ребенка или просто кинув на пол в машине, вы безопасность только повысите. Также трекеры широко используют для контроля корпоративного автотранспорта", — заключил он.