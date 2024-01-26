МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Современные технологии предоставили широкие возможности для прослушивания мобильных телефонов. Но лишь несколько оснований для этого законны, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Раскрыто, как выявить "жучок" с помощью обычного смартфона

Очевидно, что право на это есть у силовых структур: заниматься оперативно-розыскной деятельностью и прослушиванием могут ФСБ, МВД, ГРУ, ФСО и таможня. Это регулируется законом № 144-ФЗ от 12.08.1995 "Об оперативно-розыскной деятельности", разъясняет юрист. "При этом прослушивание личного телефона не допускается без санкции суда, поскольку это нарушает конституционные права гражданина РФ", — подчеркивает Виноградов.

Решение суд принимает при наличии информации о признаках готовящегося, совершаемого или совершенного тяжкого или особо тяжкого деяния, либо преступления средней тяжести. Основанием для суда может стать наличие данных о лицах, задействованных в таких деяниях, а также о непосредственной угрозе безопасности России.

"Иногда прослушивание возможно и без решения суда, но с обязательным его уведомлением в течение 24 часов. Речь идет о случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления", — объясняет Виноградов. Специалист научил, как отключить встроенную слежку от Google

В некоторых случаях прослушивать телефонные разговоры сотрудников может работодатель. Но лишь если работники об этом оповещены и под роспись дали свое согласие. Работодатели не должны вести запись и хранить файлы с личными разговорами работников без их согласия. Иначе это нарушает их конституционные права. "При этом компания не должна обрабатывать информацию, связанную с частной жизнью", — указывает Виноградов.

Также, согласно решению Конституционного Суда, родители могут использовать приложения для прослушивания происходящего вокруг ребенка ради обеспечения его безопасности. Но при условии, что полученные сведения не распространялись и не использовались для причинения вреда другому лицу. "Если же будет доказано, что родитель намеренно собирал сведения о чужой частной жизни, то это — основание для уголовной ответственности", — утверждает юрист.

Во всех остальных случаях, по его словам, негласное прослушивание запрещено.