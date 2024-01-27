МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Слежка за пользователем через датчик освещенности смартфона — это не более чем миф, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов. Юрист раскрыл, кто и когда может законно прослушивать россиян

Не так давно в Сети появились материалы, в которых утверждается, что датчик освещенности смартфона может шпионить за владельцем. Речь шла о том, что хакер может получать информацию о пользователе с помощью индикатора, который помогает автоматически регулировать яркость экрана на многих устройствах.

Однако эта информация не соответствует действительности. По словам специалиста, датчик освещенности представляет собой устройство, задачей которого является автоматическая регулировка яркости экрана относительно интенсивности внешнего освещения.

"Так же он выполняет функции сбережения заряда аккумулятора и бережет дисплей от излишней яркости, которая может привести к выгоранию. Датчик освещенности разработан для выполнения простых задач и не имеет технической возможности для слежки за владельцем смартфона", — поясняет Шутов.