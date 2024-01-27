МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс рубля застыл в неопределенности — есть основания как для укрепления, так и для ослабления на следующей неделе. Все будет зависеть от данных, которые появятся в ближайшие дни, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Аналитик раскрыл, как повлияли меры валютного контроля на курс рубля

После колебаний уходящей недели курс доллара восстановился на 1,30%, до 89,35, курс евро — на 0,62%, до 96,77 рублей. Курс юаня укрепился на 1,55%, до 12,40 рублей.

"Курс доллара к рублю сформировал разворотную ценовую модель, в рамках которой ослабление рубля может продолжиться до 91,75 рубля. Но для начала нужно пройти 90,50 рубля. Однако многое зависит от динамики продажи валюты экспортерами. Поддержкой выступает уровень 88,55 рубля. Если пройдем, то еще раз можем увидеть уровень 87,75 рубля", — прогнозирует аналитик.

Для евро торговый диапазон 96,15 — 98,25 рубля. Согласно ценовой модели, евровалюта может продолжить укрепление. Курс юаня достигла важного уровня сопротивления 12,50 рубля. Есть вероятность, что рост замедлится. Следующий уровень сопротивления располагается на 12,65 рубля. Если рубль развернется вверх, то уровень 12,30 выступит первой целью, рассуждает он.

Кроме того, на последнюю неделю января приходится пик налоговых выплат — рубль в эти дни обычно укрепляется, если не вмешиваются другие факторы.

На курс будут влиять и другие события, в частности, выход статданных по ВВП еврозоны за четвертый квартал, данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за январь в Китае, отчеты по запасам нефти от Американского института нефти и Минэнерго США.

Месяц завершит заседание ФРС США и пресс-конференция Джерома Пауэлла. От настроения регулятора будет зависеть дальнейший курс доллара и всех мировых валют. 1 февраля Штаты опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе, 2 февраля — отчет по рынку занятости (безработица, новые рабочие места, средняя почасовая зарплата), а также индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за январь. Все это окажет влияние на курс рубля, заключил Антонов.