МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Минтруд предлагает исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из категории работающих. Это позволит индексировать им выплаты наравне с неработающими пенсионерами, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиянам объяснили, кому повысят пенсии с 1 февраля

Изначально некоторые эксперты скептически отнеслись к идее появления в налоговом законодательстве нового вида плательщиков — самозанятых. Однако они просчитались — количество самозанятых приближается к 10 миллионам. Отсюда, по мнению юриста, и совершенно логичный результат — вывод из тени дополнительных доходов, формирование прослойки добросовестных налогоплательщиков и рост налоговых доходов бюджета.

"Однако наряду с привлекательностью низкой налоговой ставки, удобством подготовки и подачи упрощенной отчетности, граждане массово указывали на недоработки. Так, статус самозанятого не позволяет получать некоторые виды государственных социальных пособий, а пенсии самозанятых не индексируются, как и у работающих пенсионеров", — рассказывает Соловьев.

Чтобы устранить это, Минтруд разработал законопроект, который предлагает исключить пенсионеров-самозанятых из числа работающих лиц. "Поправки вносятся в статью 29 федерального закона 422-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Изменения исключают самозанятых, которые уплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих", — разъясняет юрист. Пенсионерам объяснили, за что не придется платить в 2024 году

В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование, а затем поступит в Госдуму. В случае его принятия индексация получаемых самозанятыми выплат будут осуществлять в общем порядке, наравне с неработающими пенсионерами. Кроме того, они смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

"Можно с уверенностью сказать, что принятие закона станет стимулом к существенному росту количества самозанятых и дальнейшей легализации сегмента индивидуального предпринимательства", — подытожил Соловьев.