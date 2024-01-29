МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. О том, что смартфон прослушивается, могут свидетельствовать несколько достоверных признаков, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов. Юрист раскрыл, кто и когда может законно прослушивать россиян

Среди них постоянный нагрев или быстрая разрядка батареи устройства, часто появляющиеся системные сообщения об ошибках, сбои, отказы и самопроизвольные перезагрузки, самозапуск приложения с персональными данными, а также помехи и странные шумы во время разговора.

Как подчеркивает Шутов, самый эффективный способ проверки смартфона на наличие программ-шпионов — это использование антивирусных программ. "Некоторые шпионские приложения идентифицируются как неопасные, но защитные программы предупреждают о них", — говорит он. Необходимо внимательно следить за сообщениями от антивируса.

Также, по словам специалиста, можно использовать специальные утилиты, предназначенные непосредственно для поиска и блокировки следящих программ.

USSD-команды помогут обойтись и без установки дополнительных программ. Просто нужно набрать комбинацию символов и цифр, а затем нажать на "Вызов". С помощью таких команд можно узнать, переадресовываются ли вызовы, сообщения и другие данные. Номера, на которые передается информация, будут отображаться на экране телефона. "Для разных типов устройств действуют разные команды — их легко найти в Интернете", — говорит эксперт.

Также имеет смысл внимательно изучить список установленных приложений на смартфоне. Найденные чужие программы следует удалить. Еще более эффективный вариант — сбросить настройки смартфона до заводских и переустановить софт. Однако эти средства позволят отследить лишь непрофессиональную шпионскую работу. "Если речь идет об оперативно-розыскной деятельности, то среднестатистический пользователь смартфона вряд ли сможет установить факт прослушивания", — заключил Шутов.