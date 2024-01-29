МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ, Ольга Орловская. Новый 2024 год несет странам БРИКС массу неожиданностей и испытаний. Союз расширился вдвое до 10 стран, что должно привести к увеличению экономической мощи. Однако его крупнейшая экономика — Китай — пока тормозит. А новые участники с Ближнего Востока оценивают перспективы разгорающегося в регионе военного конфликта. Что ожидать от текущего года и где черпать оптимизм, разбирался "Прайм". Крестьянский бунт полыхнул на всю Европу: чего хотят разгневанные фермеры

Бочка меда и ложка дегтя

В начале этого года Россия переняла у Индии эстафету по председательству в БРИКС. Наследство досталось неплохое: на долю организации в начале года приходился 32,1 процент мирового ВВП. Для сравнения: у стран Большой семерки доля скромнее — 29,9 процентов. В странах БРИКС живет 45 процентов населения Земли, и это активная рабочая сила. Там же находится почти 45 процентов разведанных запасов нефти, а по добыче нефти БРИКС (37 процентов) будет обходить ОПЕК (около 35 процентов).

В этом году БРИКС расширился впервые с 2011 года: теперь к России, Китаю, Индии, Бразилии и ЮАР присоединились Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет и ОАЭ. По оценкам экспертов, вклад БРИКС в глобальный ВВП возрастет до 35 процентов.

В прошлом году впервые доля доллара в мировых расчетах за нефть снизилась до 80 процентов. Этому помогло и то, что партнеры по объединению стараются заключать все больше контрактов в национальных валютах. Так что утверждения некоторых аналитиков, что именно БРИКС станет "могильщиком нефтедоллара", не лишены оснований.

Однако в этой "бочке меда" есть несколько ложек дегтя: во-первых, экономика Китая растет не теми темпами, как хотелось бы инвесторам и мировому сообществу. Зато Америке во втором полугодии неожиданно удалось нарастить темпы и снизить инфляцию. Таким образом, США чуть оторвались вперед от Китая в погоне за первенство в глобальной экономике.

Многие страны БРИКС сталкиваются с конфликтами, которые обострились в прошлом году. У России это Украина и скрытое противостояние со странами НАТО, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ находятся по соседству с разгорающейся войной между Израилем и ХАМАС, Китай претендует на Тайвань, а Бразилия соседствует с Аргентиной, которая не только изменила планы по входу в БРИКС, но вообще рушит свою экономику благодаря новому президенту — либертарианцу Хавьеру Миллею.

Кроме того, в этом году предстоит необычайно высокая концентрация выборных циклов во многих странах мира, в том числе в США (ноябрь), выборы в Европарламент (июнь). Выборы будут и в странах БРИКС, например, в России (март) и в Индии.

В общем, год обещает быть жарким.

Политика вертит экономикой

Конечно, за один год ситуация в мировой экономике и роль ключевых стран в ней не может существенно поменяться. Роль ведущих держав определяется потенциальным ростом и множеством факторов.

Сейчас в каждой из стран БРИКС и Большой Семерки существуют как риски, так и возможности, которые могут реализоваться на горизонте 5-7 лет, включая базовые элементы потенциального роста. Это социальная сфера (образование, здравоохранение), транспортная инфраструктура (развитие связей между и внутри стран), демографическая ситуация (увеличение рабочей силы в развивающихся странах), говорит доцент департамента мировой экономики факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александра Морозкина. Начало конца: кризис в Красном море наотмашь бьет по Европе

И даже в моменты, когда внимание политических элит отвлекается на подготовку к выборам, экономическая жизнь стран все равно продолжается, добавляет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Однако политические сюрпризы этого года могут стать предпосылкой для начала серьезных изменений. Если правые демократы одержат победу в Европарламенте, это снизит шансы на победы Украины, которую Запад поддерживает (правые политики вначале хотят решать внутренние проблемы своих стран). Звучат и популистские заявления о желании выйти из Евросоюза, что тоже не добавляет единства.

В США победа демократов или республиканцев тоже очень важна. Пока демократы делают ставку на действующего президента Джо Байдена, но начинает мелькать и "дублер" на всякий случай — Мишель Обама, жена экс-президента США. Демократы хотят продолжать внешние конфликты более активно. Республиканец Дональд Трамп, наоборот, заявляет, что хочет прекращения конфликта между Россией и Украиной. Он говорит и о готовности выйти из НАТО, что имеет под собой немалую долю популизма, однако в целом настроен решать проблемы своей страны, в том числе с нелегальными иммигрантами, с которыми не справился Байден.

Кроме того, результаты выборов, которые в этом году проходят в США и ЕС, могут повлиять на их нынешние торговые отношения и изменить внешнеполитические векторы.

Это может отразится на характере санкционных ограничений на поставки технологий в страны БРИКС, считает старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов. Именно в сфере технологий сейчас идут главные торговые и санкционные войны между Западом и Востоком.

Все страны приготовились тормозить

С точки зрения экономики БРИКС пока представляет собой довольно неоднородную структуру. Крупнейшими экономиками в этом объединении являются Китай и Индия. Прогнозы по ним неоднозначные — если Индия, как ожидается, сохранит статус самой быстро растущей экономики, то Китай может и не справиться с поддержанием темпов роста в 5,2 процента. Причинами являются слабость внутреннего спроса, санкционные ограничения со стороны США для ряда технологических отраслей, кризис на рынке недвижимости и обозначившиеся проблемы на фондовом рынке, с которыми сейчас борются регуляторы. Крах нефтедоллара: сделка века пошла прахом

Основная санкционная нагрузка в БРИКС падает на Россию. Но это влияет на все страны мира. Например, запрет реэкспорта российской продукции, в том числе через страны БРИКС, заставляет искать варианты обхода. Все участники объединения в разной степени сталкивается с инфляцией. Ожидается также сокращение объемов торговли товарами в мире в целом, и в БРИКС+ в частности.

"В целом для развивающихся стран внешний фон сейчас достаточно сложный — фрагментация мировой экономики, геополитические конфликты, ухудшение условий мировой торговли и логистики могут оказать давление на экономические показатели. В опубликованном в начале январе обзоре Всемирного Банка говорится, что среднесрочный прогноз для многих стран с развивающейся экономикой ухудшился на фоне замедления темпов роста в большинстве крупных стран, стагнации в мировой торговле и сильнейшего за последние десятилетия ужесточения условий кредитования" — говорит Беленькая.

Но замедление ожидается не в отдельных блоках, а в мире в целом, подчеркивает руководитель Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. ОЭСР в ноябре прошлого года прогнозировала замедление роста глобального ВВП с 3 процентов в 2023 году до 2,7 процентов в 2024 году.

Для сравнения, рост ВВП США прогнозируется на 1,7 процента, в среднем стран G20 — на 3 процента. То есть "взрывного роста" в странах БРИКС не ожидается, а в мире в целом рост замедлится.

Оптимизм в сплоченности

Но несмотря на трудности, причин для оптимизма достаточно.

Страны БРИКС обладают качественными трудовыми ресурсами, капиталом и технологическим лидерством в определенных областях, говорит Морозкина. У них уже заложены качественные программы улучшения качества жизни и развития транспортной и энергетической инфраструктуры, в частности, развитие коридора Север-Юг, который станет эффективным дополнением к маршруту через Суэцкий канал. Это станет позитивом как для БРИКС, так и для мировой торговли в целом.

Есть возможности для развития системы взаимных расчетов в национальных валютах и на национальных платформах, что снижает риски для финансовой сферы, продолжает она. Судьба доллара предрешена: куда на самом деле рвется Трамп

Присоединение к БРИКС новых стран и возможное развитие торговых связей с ними тоже вызывает оптимизм. Среди новичков — две крупнейшие экономики Персидского залива, что может означать хорошие возможности для привлечения инвестиций, говорит Левашенко.

Вызовы 2024 года могут подтолкнуть страны БРИКС к более глубокому взаимодействию внутри объединения. Если подключатся соседние страны, не входящие в объединение, возможен значительный синергетический эффект, считает Иванов.

Что касается зоны конфликта на Ближнем Востоке, то он влияет на весь мир, снижая предсказуемость работы глобальных цепочек создания стоимости и актуализирует вопрос развития альтернативной транспортной инфраструктуры. В этом у стран БРИКС есть значительный потенциал, считает Иванов.

В целом можно предположить, что 2024 год для объединения может пройти под мотивом переосмысления складывающихся рисков в мировой экономике и путей их снижения. Актуальным станет вопрос поиска новых точек роста на основе кооперации и развития альтернативных технологических решений вместо тех, которыми не хотят делиться США и ЕС.