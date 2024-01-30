МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк России борется и будет бороться с инфляцией при помощи главного инструмента — ключевой ставки. Хоть Эльвира Набиуллина и видит возможность снижения ключевой ставки во втором полугодии текущего года, решение будет зависеть от поступающих экономических данных, если они подтвердят устойчивый тренд на снижение инфляции, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Смена приоритетов в экономике: Набиуллина рассказала, когда снизят ставку

"Набиуллина назвала обнадеживающей статистику по инфляции в январе 2023 года. Но досрочно ставку никто снижать не будет. Для этого нет оснований. Заседание по ставке запланировано на 16 февраля. Ожидается, что она останется на уровне 16% годовых", — отметил он.

При этом рынок облигаций уже закладывает достижение пика по ставке и начинает готовиться к возможному снижению во втором полугодии. Все понимают, что регулятор осторожен и предпочтет выждать как минимум несколько месяцев, чтобы позитивные тренды закрепились.

Основная борьба за ставку развернется во втором квартале. Ее итог будет зависеть от внутренних и внешних экономических факторов, включая тренды инфляции, состояние финансовых рынков и общее экономическое развитие.

"Конкретные условия и временные рамки должны быть определены на основе текущей экономической конъюнктуры и ее дальнейших перспектив. Не исключено, что развитие ситуации по оптимистичному сценарию подтолкнет ЦБ к активным действиям уже в конце весны", — заключил Антонов.