МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Переход на контекстную рекламу и любые ссылки на сайты, всплывающие в первых строчках поисковика, могут быть ловушкой социального фишинга, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Роскомнадзор назвал число заблокированных фишинговых ресурсов в России

Нередко при поиске товаров или услуг в первых строках выплывает контекстная реклама или ресурсы, выложившие немалые деньги за продвижение и агрессивный маркетинг. Если на нее кликнуть, можно стать жертвой социального фишинга. Это способ сбора личной информации о пользователях без их ведома и согласия.

При первом же клике по ссылке авторизация через соцсети, например, ВКонтакте или Одноклассники, происходит автоматически. "Это позволяет собирать ваши данные: имя, телефон, электронный адрес и другое для рекламы и даже для мошенничества", — утверждает специалист.

Соцфишинг часто используют новые компании для быстрого поиска клиентов. К примеру, автодилеры могут так находить потенциальных покупателей машин, а риелторы — людей, интересующихся недвижимостью. Финансовые компании, включая кредитные и страховые, тоже прибегают к соцфишингу, чтобы предлагать свои услуги. "Яндекс Браузер" предотвратил миллионы переходов на мошеннические сайты

Поэтому просмотрев несколько первых ссылок в поисковике по запросу, скажем, "купить квартиру" пользователь не застрахован от спам-звонков и сообщений с "выгодными предложениями", причем не только по покупке недвижимости, но и по инвестированию. Возможен и всплеск интереса мошенников, если база данных "фишеров" окажется у них в руках, предупредил Щельцин.

Защититься от соцфишинга можно и нужно, уверяет эксперт. Важно следить за настройками приватности в социальных сетях, не использовать свои аккаунты для входа на другие сайты и устанавливать надежное антивирусное и антифишинговое программное обеспечение.