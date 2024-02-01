МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В поиске наиболее выгодного вложения средств вкладчики попадаются на удочку банковских маркетологов. Им предлагают вместо вклада другие рискованные продукты, соблазняя высоким доходом, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин. Юрист предупредил, чем опасны слишком большие вклады

Чаще всего это инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и накопительное страхование жизни (НСЖ). Это "симбиоз" страхования и инвестиционной операции, при которой денежные средства клиента инвестируются в ценные бумаги и иные активы. Финансовые консультанты обещают невиданные прибыли, но это не точно. "Доходы по накопительному и инвестиционному страхованию жизни вам могут посчитать лишь примерно и указать на вероятность их получения в будущем", — поясняет экономист.

Он напомнил, что эти продукты предусматривают период охлаждения, когда клиент может расторгнуть договор в течение 14 дней (ИСЖ) и 30 дней (НСЖ) без финансовых потерь. Если время ушло, придется выполнять все требования. А они, как правило, предполагают внесение определенной суммы средств в течение длительного периода времени и соблюдение определенного режима функционирования счета.

Также вместо вклада нередко предлагают инвестиции на рынке ценных бумаг, причем в разных формах. Это могут быть индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с возможностью частично получить налоговый вычет (до 52 тысяч рублей в год), паи в паевых инвестиционных фондах, классические брокерские счета. Тут тоже нет и не может быть никаких гарантий — биржевые тренды непредсказуемы. "Тем не менее, финансовые консультанты рассказывают о доходности тех или иных ценных бумаг в прошлом и показывают красивые графики взлета за короткие промежутки времени", — рассказывает Сироткин.

При этом умалчивают о том, что доходность актива за прошлый торговый период не гарантирует повторения в будущем, отмечает эксперт. Именно поэтому все эти графики не являются инвестиционной рекомендацией, о чем написано мелким шрифтом ниже. "Так что ответственность за решения целиком и полностью ложится на инвестора, решившего попробовать свои силы на рынке ценных бумаг", — подчеркивает специалист. Россиян предупредили о банковских вкладах с "двойным дном"

Бывают варианты, связанные с инвестированием в драгоценные металлы через обезличенные металлические счета (ОМС) или через покупку слитков. Это может быть не только золото, но и серебро, платина, палладий, а также памятные инвестиционные монеты. Однако при покупке металла нужно уплачивать определенную комиссию, что снижает общий объем инвестиций. К тому же цены на драгоценный металл также нестабильны. Например, в октябре прошлого года золото за месяц подешевело на 100 долларов за тройскую унцию. В итоге человек может вернуть меньше денег, чем у него было на старте инвестирования.

У банковских вкладов перечисленных проблем нет. Это самая понятная, известная и консервативная история с точки зрения сбережения денег. "Если вы готовы к риску и имеете желание не только сохранить свои сбережения, но и приумножить, то можете попробовать силы на рынке ценных бумаг. Но туда лучше вкладываться, когда у вас уже сформирована финансовая подушка, и вы готовы отказаться от какой-то части средств в результате потерь", — резюмировал эксперт.