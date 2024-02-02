МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Каждый инвестор, делая первые шаги на бирже, хочет заработать, а не потерять все. Рынок — дело непредсказуемое, но эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса МГО "Опоры России" Сергей Елин подсказал агентству "Прайм" пять лайфхаков для начинающих, которые увеличат вероятность позитивного сценария.

1.Инвестировать, только когда есть финансовая подушка безопасности. Это деньги, которыми можно воспользоваться в сложной жизненной ситуации: в случае болезни, аварии, претензии от налоговых органов или кредиторов, потери работы или бизнеса и т.д.

Подушку безопасности можно считать минимально достаточной, если вам и вашей семье хватит накоплений на полгода жизни в режиме экономии. За шесть месяцев можно успеть провести перезагрузку: найти новую работу, снова запустить бизнес-процессы и восстановить источники дохода. Какая-то часть подушки безопасности обязательно должна храниться наличными.

2.Диверсифицировать накопления и инвестиции. Обычно 10-20 процентов свободных средств идет на формирование финансовой подушки безопасности даже в ущерб инвестиционной доходности. Например, депозит в банке с возможностью снятия и накопления.

Еще 10-20 процентов — высокорисковые инвестиции в активы с низкой ликвидностью, но высокой доходностью (12-100 процентов годовых). Речь идет об акциях фондового рынка, компаниях второго порядка, вложениях в стартапы и т.п. Помните, что рисковать можно только той частью денег, которую вы готовы потерять. Остальное — консервативные инвестиции.

3. Доверяйте управление деньгами проверенным специалистам. Решив вложить часть накоплений в ценные бумаги, оцените надежность брокера. Лучше выбрать среди причастных к группам компаний банков первой пятерки или десятки. Сохраняйте все документы, договоры, отчеты брокера. И никогда не играйте на фондовом рынке на последние деньги, настаивает эксперт.

4. Инвестируя в чей-то бизнес, четко понимайте, процентный заем это или покупка доли. В первом случае вы имеете права требовать назад свои деньги и процент в оговоренный срок вне зависимости от финансовых результатов бизнеса, в который вкладываетесь. Вкладываясь в долю, вы получаете права участника, акционера общества, но при этом принимаете и все его риски.

5. Рассмотрите инструмент конвертируемого займа. Он придуман специально для случаев, когда инвестор и получатель не понимают заранее, какой характер взаимоотношений им подойдет больше. В рамках договора о конвертируемом займе можно предусмотреть разные сценарии и условия выбора одного из сценариев.

Например, если бизнес дает один результат, то инвестор вправе требовать оговоренную сумму в определенный период. А если результат окажется другой — можно трансформировать заем в долю в бизнесе или просить вернуть его с бóльшими процентами или с меньшими, но с долей, заключил Елин.