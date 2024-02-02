МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Самый важный документ, который позволяет проверить корректность расчета пенсии и ее составляющие — выписка из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР). Об этом агентству "Прайм" рассказали эксперты. Депутат напомнил о праве пенсионеров на гибкий график работы

По словам профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Финогеновой, этот документ можно получить через личный кабинет на Госуслугах, личный кабинет в СФР или через МФЦ, а также в клиентских службах Социального фонда. В нем содержатся следующие сведения об индивидуальном лицевом счете (ИЛС) гражданина: размер ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) на момент запроса и его составляющих; стаж застрахованного лица (страховой стаж или количество лет, в течение которых за гражданина официально уплачивались страховые взносы: до 2002, с 2002 по 2014 годы и после 2015 года).

В выписке необходимо проверить корректность учета страхового стажа за все годы работы и в упомянутые временные периоды отдельно.

Указанный стаж надо сравнить со сведениями в трудовой книжке. Важно проанализировать, нет ли пропущенных периодов как трудового стажа, так и льготного (обучение, уход за ребенком, служба в армии). Для граждан, имеющих стаж до 2002 года, надо проверить, по какому варианту была произведена валоризация расчетного капитала, а также верно ли отражен размер пенсионных накоплений, если гражданин участвовал в программе софинансирования с 2008 года. И наконец, правильно ли отражается величина заработанного пенсионного коэффициента (ИПК).

В пресс-службе Соцфонда агентству "Прайм" напомнили о разделении, которое проходит между алгоритмом расчета пенсий для разных возрастов — 1967 год. Для тех, кто родился в этом году и позже при формировании пенсии учитывается страховая пенсионная выплата (фиксированная выплата плюс страховая пенсия) и накопительная пенсия. У тех, кто старше, накопительная пенсия в настоящий момент не формируется. Депутат напомнил о праве пенсионеров на гибкий график работы

Однако некоторые люди "средней" возрастной категории — мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения — в период с 2002 по 2004 год все-таки сумели заработать небольшую накопительную пенсию. И этот момент тоже важно учитывать.

При назначении пенсии ошибки с ее расчетом возможны, если был неверно учтен стаж, работодатель не уплачивал страховые пенсионные взносы или уплачивал их не полностью. В этом случае необходимо подать в отделение СФР заявление с просьбой о перерасчете пенсии, содержащее корректную информацию о неучтенных ранее периодах стажа. К заявлению надо обязательно приложить архивные справки и документы, копии трудовых соглашений и договоров, документов, подтверждающих наличие детей и нетрудоспособных членов семьи.

Как отмечает Финогенова, пенсию также должны пересчитать, если появилось право на повышенную выплату в случае потери кормильца; при появлении дополнительных иждивенцев (но не более трех). Еще одна причина — изменение места жительства, например, переезд в районы Крайнего Севера и приравненные к ним при наличии соответствующего стажа. Есть надбавки за проживание в сельской местности.

Заявление о перерасчете можно подать в СФР по месту жительства, через портал Госуслуг или в ближайшем МФЦ. Срок рассмотрения — пять рабочих дней, но если потребуются дополнительные документы от заявителя, то срок могут увеличить. "Если обнаружено отсутствие или частичная уплата страховых взносов со стороны работодателя, необходимо направить соответствующее заявление в СФР. Тогда Соцфонд имеет право через суд или в досудебном порядке взыскать с него задолженность по взносам", — указывает экономист. Россиянам объяснили, кому повысят пенсии с 1 февраля

Однако, как уточняют в Соцфонде, задолженность по взносам взыскивалась по результатам проверок, который Пенсионный фонд постоянно проводил, пока был администратором взносов. И если тогда ошибок не было выявлено, обращение человека ничего не изменит. Если же период работы был не с 2010 по 2016 год, то в Социальный фонд точно не имеет смысла обращаться, ведь администратором взносов до и после этого периода выступала Налоговая служба.

Ну и конечно, в таких случаях надо обращаться к самому работодателю или к организации-правопреемнику, если компании уже нет. А потом в суд.

Однако иногда оплошности с расчетом пенсии возникают вследствие технической ошибки самого СФР. Например, дублирование лицевых счетов при присвоении СНИЛС. Чтобы исправить ошибку, надо подать заявление с корректными данными с приложением всех подтверждающих документов через сайты СФР или Госуслуг, или лично посетив территориальное отделение Социального фонда.

По словам Финогеновой, решение о перерасчете принимается в течение десяти рабочих дней, но при необходимости межведомственных согласований период рассмотрения заявления может быть продлен на срок до трех месяцев.