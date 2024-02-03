МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Золотые реки резко меняют направление — вместо Лондона российский драгметалл течет на азиатские рынки, где спрос стабильно высокий. С чем связан этот передел, кому и зачем сейчас нужно золото и как изменится спрос в текущем году, читайте в материале "Прайм". Зачем России столько золота в резервах

Поворот на Восток

Мировой рынок золота достаточно активен и быстро меняется. Одни и те же игроки продают драгметалл на Западе, а покупают на Востоке, и наоборот — в зависимости от целей и предпочтений. Так было и в последние два года: потоки российского золота, раньше шедшие в Лондон, после объявления эмбарго летом 2022 года потекли на Восток.

Новую географию поставок подтверждает статистика. Ввоз российского золота в Гонконг за 2023 год вырос почти в шесть раз — до 5,5 миллиарда долларов. Его доля на местном рынке увеличилась почти вчетверо.

До 2022 года главным хабом для торговли российским золотом был Лондон — туда уходило более 80 процентов всего, что мы продавали за границу. Затем после начала конфликта на Украине Запад ввел санкции, и поставки в Великобританию прекратились. Ее место заняли Объединенные Арабские Эмираты. В 2022 году Дубай импортировал 96,4 тонны российского золота, а Гонконг — всего 16 тонн.

С начала прошлого года ОАЭ из-за давления Запада снизили объем операций с российским металлом, а Гонконг, напротив, нарастил. За январь-сентябрь 2023 через него прошло до 69 тонн, констатирует сопредседатель "Ассоциации содействия повороту на Восток" (АСПВ) Максим Кузнецов.

Гонконг, Лондон, далее везде

В целом за год находящийся на особом положении район КНР увеличил покупку золота в 1,6 раза — в основном из Швейцарии и Эмиратов. Конечно, такие объемы нужны не только для внутреннего потребления. Золото из Гонконга расходится по всему миру. Точной информации от таможни по направлениям поставок нет, однако очевидно, что ключевыми импортерами стали Индия, Турция и ОАЭ, а также материковый Китай.

По мнению Кузнецова, последнее направление — самое главное. "Гонконг, прежде всего, торговая площадка, которая обеспечивает финансовую связь материкового Китая и всего мира. Именно Народный Банк Китая является одним из крупнейших мировых покупателей золота, в том числе, российского", — говорит он. Центробанки приобрели более одной тысячи тонн золота, заявили аналитики

При этом номинально (то есть напрямую) на долю материкового Китая приходится не так много поставок из России. Однако население страны скупает драгметалл активнее всех в мире в течение как минимум последних десяти лет. За прошлый год резиденты Китая приобрели 959,2 тонны — в десять раз больше, чем россияне. Какой процент этого объема приходится на российские поставки — вопрос открытый.

Еще один мощный рынок — Индия, где золотые украшения традиционно пользуются спросом. Не отстают и другие страны Азии — кто-то формирует резервы, кто-то закрывает потребности инвесторов, а кому-то просто нужно много золотых колец, серег и браслетов.

Эксперты не исключают, что немалая доля золота из Гонконга идет на Запад. Компании, до санкций работавшие с российским товаром, могут немного диверсифицировать направления работы и получить желаемое с минимальными издержками.

Запас на черный день

Именно центробанки — главные драйверы спроса. Драгметалл им нужен для наращивания золотого запаса. Это связано с ростом глобальной неопределенности: регуляторы пытаются уходить от рисков национальных валют. Связываться с долларом и евро невыгодно — они подвержены колебаниям и экономическим шокам, да и вдобавок политически ангажированы. Главная беда — все эти движения непредсказуемы, как и виражи денежно-кредитной политики Федрезерва и ЕЦБ.

В этой ситуации скупка золота становится вопросом финансовой безопасности государств. Центробанки таких стран, как Турция, Китай, Сингапур, Польша, Россия делают это невиданными за последние полвека темпами. С 2010 года они накопили почти восемь тысяч тонн золота, из которых около четверти было куплено за последние два года. Глобальные золотые резервы финансовых регуляторов в настоящее время эксперты оценивают в 36,7 тысячи тонн. За что у россиян могут конфисковать имущество и что оставят взамен

С учетом внебиржевых и фондовых потоков (а это обычно неназванные лица и компании, действующие в интересах инвесторов), спрос на золото в 2023 году вырос на три процента до самой высокой за всю историю отметки — 4899 тонн, подсчитали во Всемирном золотом совете.

Цены в прошлом году тоже были рекордными — в декабре тройская унция стоила 2135,4 доллара. Да и в течение года они держались выше психологической отметки в две тысячи долларов. "Золото брали все — и Центробанки для резервов (1037,4 тонны в 2023 году), и частники", — комментирует председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей" (РАСПП) Виталий Манкевич.

Золота не может быть слишком много

Возникает закономерный вопрос — для чего им всем столько драгметалла. Прежде всего, это актив-убежище. В эпоху геополитических катаклизмов и глобального передела мировой экономики золото надежнее всего. Оно не подвластно санкциям, в чем все наглядно убедились, а также стабильно дорожает на негативных новостях и ожиданиях.

Их сейчас сколько угодно. Например, ФРС слишком активно повысила ключевую ставку и не собирается снижать ее, по крайней мере, в ближайшие месяцы. Этим и вызван нынешний ажиотаж, считает Манкевич. Даже партнеры Вашингтона не всегда были довольны повышением, учитывая, сколько значит доллар для мировой торговли и экономики, а об оппонентах и вовсе говорить нечего.

У золота есть и другое назначение. Так, до половины спроса приходится на ювелирные изделия. Химические и физические свойства металла делают его незаменимым в технологических отраслях, преимущественно в электронике. Иными словами, широкий спектр применения поддерживает интерес к золоту в любой фазе экономического цикла.

Возврат к золотому стандарту

И, наконец, существует масса спекуляций на тему возвращения золотого стандарта. Однако эксперты оценивают эту версию скептически. Крах нефтедоллара: сделка века пошла прахом

"Это нереалистичный сценарий, он не воплотится никогда. Скорее существует отдаленный риск замены золота криптовалютами, но этот процесс будет очень длительным, потому что пока доверие к криптовалютам меньше, чем к золоту", — рассуждает завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Идея золотого стандарта изжила себя еще в прошлом веке, и вряд ли сейчас речь идет о том, чтобы ее возродить, согласен Манкевич. По его мнению, более вероятно, что регуляторы задумали провести диверсификацию и ребалансировку активов, изменив доли валют и золота в соответствии с актуальными вызовами.

Эту теорию подтверждает наметившееся в конце прошлого года снижение спроса на драгметалл. За четвертый квартал он упал на 12 процентов, подсчитали во Всемирном совете по золоту. Прогноз на 2024 год — сокращение закупки центробанками на 200 тонн. Это можно объяснить тем, что потребность в защитных активах в основном удовлетворена, а текущий спрос, как и производство, все равно останется на высоких уровнях. Так что золото — хоть российское, хоть любое другое — все равно найдет своего покупателя на Востоке или на Западе.