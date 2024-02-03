МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Прошлым летом WhatsApp* запустил функцию демонстрации экрана во время видеозвонка. Этим не преминули воспользоваться мошенники, чтобы получить доступ к личной информации и финансам граждан, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Россиян предупредили о новом трюке с голосовыми сообщениями

По его словам, доступ к экрану смартфона упрощает задачу мошенников — они будут действовать активнее и настойчивее. Учитывая, что сейчас в телефоне находится практически вся важная информация, демонстрировать экран смартфона во время видеозвонка так же опасно, как пригласить незнакомого человека к себе домой.

"Дело в том, что имея доступ к экрану, мошенник может узнать о пользователе очень много: какими банковскими приложениями он пользуется, в каких магазинах заказывает товары, в каких социальных сетях зарегистрирован. Затем они смогут представиться сотрудниками безопасности банка или взломать аккаунты пользователя", — объясняет эксперт.

Таким образом, чтобы быть в безопасности, необходимо всегда сохранять бдительность, особенно при общении с незнакомыми людьми, и помнить основные правила безопасности в интернете: давать минимум информации незнакомым людям, не пересылать через мессенджеры и социальные сети паспортные данные и данные банковских карт и счетов.

"Перед любым действием, связанным с отправкой денег или личных данных, важно перепроверять информацию с помощью ответного звонка в банк или родственнику, который якобы просит денег", — предупредил эксперт.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская