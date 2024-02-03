МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В январе 2024 года торги по рублю завершились в плюсе — он смог немного укрепиться к основным валютам. Однако февраль начался с ослабления. Этот тренд может продолжиться вплоть до достижения уровня 95 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Смена приоритетов в экономике: Набиуллина рассказала, когда снизят ставку

С одной стороны, 29 января завершился налоговый период, что снизило спрос на рублевую ликвидность. Цена на нефть упала ниже 80 долларов за баррель, несмотря на сохранение напряженной обстановки на Ближнем Востоке. После заседания ФРС США укрепление доллара с 1 февраля также оказало временное негативное влияние на пару доллар/рубль.

С другой — сохранение мер по обязательной продаже экспортной выручки, интервенции и приближение заседания ЦБ РФ оказывают поддержку нашей нацвалюте.

По состоянию на пятницу, 2 февраля на Мосбирже курс доллара балансировал в районе отметки 91 рубль. Закрепление выше этого важного уровня и удержание его в течение двух дней может запустить волну покупок доллара с целью 95 рублей. Но вероятность такого сценария составляет менее 50 процентов.

В феврале ослабить рубль могут многие факторы, особенно если будут действовать одновременно. Это снижение цен на нефть, возможный дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке, окончание продажи валюты из ФНБ, рост госрасходов и увеличение дефицита бюджета, а также возможное смягчение денежно-кредитной политики Банка России при снижении инфляции.

"В марте 2024 года состоятся выборы президента России. Полагаю, российские власти вряд ли допустят резкое ослабление национальной валюты. У ЦБ есть меры для стабилизации курса валют против рубля, поэтому, как только курс доллара будет выходить за границу 95 рублей, меры будут ужесточаться", — рассуждает Антонов.

По его мнению, до конца зимы рубль продолжит колебаться около отметки 90 рублей, испытывая умеренное давление со стороны внешних факторов. Для евро торговый диапазон 96,5 — 99 рублей. Очень высокие риски ослабления рубля против евро до 99 рублей. Здесь больше сработают технические факторы, чем фундаментальные. Для юаня торговый диапазон составляет 12,25-12,75 рублей.