МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Если электронная цифровая подпись (ЭЦП) попадет в распоряжение третьих лиц, это может обернуться большими неприятностями — вплоть до потери жилья, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Раскрыты признаки квартиры, которую не стоит покупать

У электронной подписи множество плюсов: можно заключать договоры, обращаться в госорганы, подавать документы в суд, не выходя из дома. Но неправомерный доступ и использование этого инструмента третьими лицами представляет серьезный риск.

"Если вы передадите электронную подпись третьим лицам, на ваше имя могут быть оформлены кредитные договоры, вас могут сделать руководителем фирмы-"однодневки", ваше имущество может быть продано, от вашего имени могут быть совершены иные юридически значимые действия, в результате которых именно вы можете быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной", — перечислил Данилов.

Орган, выдающий электронную подпись, обязан установить личность заявителя. Однако если не обеспечить защищенность носителя, на который записана ЭПЦ, доступ к ней могут получить третьи лица. Так, отчуждение недвижимости оформляется договором в простой письменной форме. "Если третьи лица получат доступ к электронной подписи гражданина, например, хранящейся на флешке и оставленной без присмотра, то они смогут без его ведома заключать договоры купли-продажи, дарения, мены. Также с помощью ЭЦП можно подать документы для регистрации перехода права собственности", — предупреждает адвокат.

Чтобы обезопасить себя, важно обеспечивать защищенность носителя с ЭЦП. Юрист советует не использовать один носитель для электронных подписей нескольких лиц, контролировать передачу носителя другим людям, не записывать на сам носитель или на другое место, доступное третьим лицам, пароль от подписи. Адвокат рассказал, как кредитка может загнать в долги даже без активации

Также важно установить самозапрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия. "Для этого необходимо обратиться с заявлением о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника в Росреестр или через МФЦ, Госуслуги. В этом случае ни одна сделка с вашим жильем не будет совершена без вашего личного присутствия", — говорит Данилов.

Кстати, при заключении сделки лицами, обманом получившими доступ к ЭПЦ, может пострадать не только собственник, но и добросовестный приобретатель, который не знал, что сделка совершается помимо воли собственника. "Во избежание этих рисков следует отдавать предпочтение личному участию сторон в подписании договора, а лучше — нотариальному удостоверению сделки", — подытожил адвокат.