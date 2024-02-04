МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Помидоры и огурцы сейчас обходятся дороже многих экзотических фруктов. Это на первый взгляд странно — ведь овощи растут хоть и в теплице, но в России, а киви и ананасы приплывают из дальних стран. В причинах ценового парадокса разбирался "Прайм". Дорогая экономия: сколько на самом деле стоит отказ от мяса

Сравнительно недавняя история моркови, ставшей дороже бананов, еще не забылась, а жизнь подбрасывает россиянам новые сюрпризы. В конце прошлого года покупатели столкнулись с тем, что привычные огурцы и помидоры резко выросли в цене. По данным Росстата, в декабре огурцы взлетели сразу на 40 процентов, возглавив рейтинг самых подорожавших продуктов вместо привычных яиц и курятины.

В этом году процесс продолжился. Только за новогодние праздники томаты подорожали на 11,5 процента. Таким образом, совершенно обычный салат стал практически недоступным для многих деликатесом. Зато куда дешевле можно купить привезенные из далеких стран бананы, ананасы и киви.

Так, в магазинах "Перекресток" ананасы стоят 189 рублей за килограмм, киви — 130 рублей. В то время как упаковка огурцов-корнишонов весом 300 граммов обойдется минимум в 289 рублей, а помидоров — от 379 рублей.

Дело в сезонности

Ничего неожиданного в этой ситуации нет, ведь себестоимость этих продуктов разная, напоминают эксперты. Помидоры и огурцы требуют больше затрат и ухода для выращивания, чем те же бананы и ананасы, которые в теплом климате круглый год растут как трава. Особенно это актуально зимой, ведь сезонную смену времен года в России никто не отменял.

Из-за климата в холодное время года объемы производства снижаются. Помидоры в теплицах массово выращивают только Краснодарский край, Ставрополье и Ростовская область. Куда пропала с прилавков курица и что может исчезнуть следом

При этом только транспортные расходы бизнеса за год увеличились на 30-50 процентов. Сказались санкции, как следствие, смена поставщиков и маршрутов, усложнение расчетов. А ведь еще затраты производителя на свет и тепло резко растут. Вспомним, что зимой световой день где-нибудь под Санкт-Петербургом продолжается всего несколько часов, да и те светлыми можно назвать лишь условно. Дорожают топливо, удобрения, электроэнергия, растут тарифы на перевозку и стоимость закупки техники.

Нынешняя зима в России выдалась особенно морозной и снежной. "Тепличные хозяйства, по всей видимости, не готовы были к таким холодам, а из-за метелей и заносов в затруднительное положение попал и транспорт — логистика не справлялась", — объясняет руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

Поставку более половины всех томатов во все регионы страны обеспечивают Китай, Турция, Азербайджан и Узбекистан. И этот импорт тоже значительно подорожал как из-за падения курса рубля, так и роста расходов на логистику. Так происходит практически ежегодно, но в этом году по ценам особо ударила турбулентность нефтяного рынка, стоимость горючего, а также волатильность рубля и дефицит квалифицированных водителей у транспортных компаний, напомнил финансовый эксперт Артем Деев.

"Если прибавить к этим затратам еще комиссии продуктовых сетей, получается как раз та самая высокая цена на прилавках магазинов", — подытожила доцент кафедры маркетинга университета "Синергия" Маргарита Кобец.

Банановый рай

При этом поставки киви и ананасов в нашу страну идут круглый год. Климат в регионах их произрастания стабильно теплый, не нужно особого ухода, вся работа поставлена на поток, а потому не зависит от сезонных колебаний. Раскрыто, почему камчатский краб уплывает к японцам мимо россиян

Кроме того, по словам Деева, экзотические фрукты проще в транспортировке, поскольку загружаются в контейнеры зелеными и дозревают или в пути, или в специальных камерах в пункте назначения. Растущие под солнцем южных широт ананасы дают хороший урожай при низких затратах. "Даже с учетом затрат на логистику в структуре своей цены они зимой дешевле местных огурцов", — говорит главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.

Впрочем, весна уже не за горами, а это означает, что цены на овощи упадут. Уже в марте придут первые тепличные поставки овощей из Белоруссии, а это дешевле, чем из жарких стран. Летом появятся на прилавках овощи, выращенные в открытом грунте. Тогда у нас будут все шансы увидеть традиционную для августа-сентября "овощную дефляцию" — продукция нового урожая сбивает цены на всю потребительскую корзину.

По свежим данным Росстата, за неделю с 23 по 29 января цены на огурцы вновь поднялись на 2,6 процента. Впереди февраль — месяц самых дорогих овощей, ведь собственные запасы уже подъедены, а импорт "кусается". Так что довольствоваться россиянам придется овощами долгого хранения — картошкой, морковью, капустой, свеклой, репой. Ну а скрасит этот рацион уже ставшая почти родной "экзотика" из южных стран.