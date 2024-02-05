МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Миллиардер Дональд Трамп, похоже, решил напомнить одному из крупнейших торговых партнеров США о себе. За время своего президентства Трамп развязал с Пекином торговую войну, ущерб от которой для мировой экономики оценили почти в полтора триллиона долларов. Теперь он затевает новую экономическую атаку. Могильщики нефтедоллара. Что ждет страны, которые отвергли Америку

Возьмется за старое

Экс-президент США Дональд Трамп готовится к переизбранию, и, как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, в случае возвращения в Белый дом, рассматривает варианты осуществления "новой масштабной экономической атаки на Китай". По данным газеты, Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60 процентов на весь китайский импорт.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году. Согласно данным Бюро экономического анализа США, Китай поставил в 2017 году продукции в США на 505 миллиардов долларов, а США в Китай — на чуть более 130 миллиардов. В Пекине тогда назвали дисбаланс следствием внутренней экономической политики США. Вашингтон же обвинил торгового партнера в нечестной конкуренции и играх с курсом юаня.

В 2018-м и 2019-м годах экс-президент США Трамп повысил ставки тарифов от 10 до 25 процентов на импорт из Китая многих видов продукции, примерно на сумму в 250 миллиардов долларов. Пекин ответил тарифами на американские товары на сумму более 185 миллиардов долларов. Трамп утверждал, что пошлины сократят торговый дефицит США с Китаем и заставят компании вернуть производственные рабочие места в Соединенные Штаты. Однако, последствия тарифных ударов, которыми обменялись стороны, навредили, первую очередь, по американской экономике.

Исследование Moody's Analytics, проведенное в сентябре 2019-го, показало, что торговая война к тому времени стоила экономике США почти 300 тысяч рабочих мест. Исследования Федерального резервного банка Нью-Йорка и Колумбийского университета показали, что рыночная капитализация американских компании снизилась почти на 1,7 триллиона долларов. Только за 2018 год торговые баталии отъели 7,8 миллиарда долларов от американского ВВП, показало исследование группы экономистов ведущих американских университетов, опубликованное Национальным бюро экономических исследований США. Судьба доллара предрешена: куда на самом деле рвется Трамп

Торговый дефицит США с Китаем в 2018 году достиг рекордных 419,2 миллиарда долларов. А положительное сальдо торгового баланса Китая с Соединенными Штатами составило рекордные 323,32 миллиарда долларов, несмотря на тарифы Трампа.

"Эффект от "восьми ударов" Трампа был чрезвычайно неоднозначен. Лишь некоторые низко и среднетехнологичные отрасли на территории США получили импульс для роста под защитой тарифов. Наибольшую выгоду получили американские сталелитейщики, которых Трамп защитил и от китайского, и от европейского импорта. Но в целом, с 2016-го по 2018-й торговые войны привели к закрытию 1800 фабрик. Сказался эффект подорожавших поставок полуфабрикатов и комплектующих, то есть той промежуточной продукции, которую американские промышленники импортировали для организации собственного производства", — отмечает Сергей Толкачев, профессор департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ.

На второй круг

Если Трамп возьмется за старое, это может привести к огромным сбоям как в американской, так и в мировой экономике, которые намного превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа, предупреждает The Washington Post. Эксперты пока склоняются к тому, что это лишь предвыборная риторика: Трамп заработал себе имидж защитника национальных производителей, и готов повторно прокатиться на этом коньке в ходе борьбы за президентский пост.

Тем не менее, очевидно, что во взаимоотношениях с Китаем он будет пытаться оживить американскую экономику через торговые барьеры, причем не только по отношению к Китаю, считает Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина. Тот факт, что Байден, придя к власти, не отменил трамповские защитные тарифы против Китая, миллиардер может использовать в качестве аргумента своей правоты, добавляет Сергей Толкачев.

По некоторым оценкам, новая торговая война с Китаем обойдется экономике США в 1,6 триллиона долларов и приведет к потере более 700 тысяч рабочих мест. Это не замедлит сказаться и на мировой экономике.

"Если Трамп пойдет дальше, то Китаю будет сложно найти новые рынки сбыта довольно большого количества продукции: на данный момент США — ключевой рынок китайской продукции в абсолютных величинах. Такого рода торговая война привнесет дополнительную неустойчивость в мировые торговые процессы, что повлечёт за собой значительные колебания на мировых рынках", — считает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова. США проиграет Китаю из-за зависимости от него, пишет СМИ

Переход экономики Китая в сторону усиления производства — фактор, который может спровоцировать новые торговые войны с США, Европой или другими странами. Правительство Китая решило сосредоточить усилия на развитии производства с высокой добавленной стоимостью. И переориентирует экономику на такие секторы как электроэнергетика, транспорт, аккумуляторы и возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

В Америке и Европе в то же время начали ограничивать влияние Китая на местные рынки, в частности, в Европе стараются снизить долю китайских электрокаров, а США мешают продавать Китаю свои передовые технологии, например, высокопроизводительные чипы. Президент Джо Байден также ужесточил меры по ограничению доступа Китая к важнейшим разработкам, а президентская гонка в этом году, в которой, скорее всего, будет участвовать Трамп, может привести к еще большему усилению протекционистской политики, отмечает Bloomberg.

Экономисты, в то же время обращают внимание на то, что Пекин активно перестраивается на внутренний контур и спрос, а также на новые страны-партнеры. К началу следующего года зависимость США от Китая, а Китая от США может быть уже не столь острой, хотя еще будет чувствоваться, замечает Антон Свириденко. В этой связи политика США неизбежно будет подстраиваться под новые обстоятельства, которые с последнего президентства Трампа сильно поменялись.