МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Главный минус банковских вкладов заключается в том, что доходность по ним не покрывает реальную инфляцию, а значит, заработать на них не получится, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин. Берегитесь: что могут навязать в банке под видом выгодного вклада

В нашей стране двузначная инфляция и ключевая ставка. Поэтому в лучшем случае в результате размещения денег на банковских вкладах либо накопительных счетах удастся сохранить свои средства, объяснил он. "В худшем вы еще и потеряете, потому что некоторые банки предлагают процентные ставки по вкладам значительно ниже официального уровня инфляции, не говоря уж о реальной", — добавил эксперт.

Зато банковский вклад надежнее любого другого способа сбережения. Когда вы его открываете, вам могут точно назвать сумму, которую вы гарантированно получите к конкретной дате, даже если у банка отзовут лицензию. То есть у вкладчика есть четкое понимание будущих доходов.

Государство гарантирует сохранность вкладов до 1,4 миллиона рублей за счет Системы страхования вкладов. Если у вас больше денег, то можно положить их в один банк, относящийся к категории системно значимых. Маловероятно, что у такого банка возникнут серьезные проблемы с ликвидностью вплоть до отзыва лицензии. В небольших банках ставки бывают более выгодными чем в крупных банках, но и риск отзыва лицензии выше. "Поэтому лучше разделить вашу сумму на две или три части и инвестировать денежные средства в несколько банков", — советует экономист. Юрист предупредил, чем опасны слишком большие вклады

Есть и другая проблема: некоторые кредитные организации пытаются завуалировать условия по вкладам. Они привлекают клиентов высокими ставками, которые на деле оказываются плавающими. "Например, заявленная ставка в 20% сохраняется лишь первый месяц, а затем снижается до 10%. В итоге общая доходность в течение года составит порядка 14,5-15%. Таким образом, этот вклад ничем не отличается от вкладов других банков, предлагающих честные 14,5%", — разъясняет Сироткин.

Он рекомендует внимательно читать тексты договора, уточнять условия и порядок начисления процентов, узнавать полный перечень условий кредитной организации. Всегда нужно выяснять размер гарантированного дохода. "Следует дублировать расчеты специалистов и проверять, насколько они были честны перед вами", — заключил Сироткин. Более того сделать это не так сложно через калькулятор доходности вкладов.