МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Переход Минфина от продажи к покупке валюты не окажет на курс значимого влияния — куда важнее ожидания действий Банка России в феврале и санкционные риски, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Минфин вернется к покупкам валюты по бюджетному правилу

Минфин в феврале направит на покупки валюты 73,2 миллиарда рублей. Таким образом, сначала министерство в январе продавало валюту на 69 миллиардов рублей, а теперь планирует ее выкупать. Это связано с недополученными по итогам января нефтегазовыми доходами.

"В декабре наблюдалась схожая ситуация, и Минфин занялся продажами для восполнения дефицита. Теперь, вероятно, в министерстве рассчитывают на увеличение поступлений от экспортеров, поскольку цены на нефть в январе были выше декабрьских", — предположил аналитик.

По мнению Антонова, эти операции не окажут значимого влияния на курс рубля. Во-первых, покупки валюты относительно невелики — около 3,7 миллиарда рублей в день. Это менее 5 процентов от суточного оборота валютного рынка. Во-вторых, это регулярные технические операции в рамках бюджетного правила, а не интервенции ЦБ для поддержки курса рубля. Их цель — пополнение/расходование средств ФНБ, а не влияние на валютный курс.

И, наконец, в-третьих проданная валюта сейчас будет выкуплена обратно чуть в большем объеме за счет операций зеркалирования Центробанка. Это значит, что чистый эффект для рынка близок к нулю.

На курс рубля в большей степени влияют фундаментальные факторы — цены на нефть, действия ЦБ, санкционные риски. А объемы операций Минфина в рамках бюджетного правила не являются определяющим фактором для рубля, полагает аналитик.

"Поэтому я полагаю, что данные покупки инвалюты Минфином не окажут сильного влияния на рынок и не и не ослабят рубль сильно. Курс будет по-прежнему зависеть от тех же основных факторов. Не забываем, что продолжают действовать меры по обязательной продаже валютной выручки", — добавил он.

Актуальный на данный момент диапазон торговли для рубля Антонов оценил в 87,6-93,3 за доллар. Предел ослабления рубля — 95 рублей. Если рубль опустится ниже и, тем более, приблизится к психологической отметке 100 рублей за доллар, финансовые власти задействуют весь имеющийся у них арсенал средств для его укрепления.