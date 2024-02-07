МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Схема, в соответствии с которой работающие пенсионеры увольняются, а затем вновь устраиваются на ту же работу, при этом Соцфонд пересчитывает им выплаты с учетом индексации, несет риски для пенсионера и его работодателя. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиян научили выявлять обман с расчетом пенсии

Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. С этого момента перерасчет выплат происходит через три месяца после увольнения. Например, если пожилой человек уволился в январе, то пенсию в новом размере, с учетом индексации, он начнет получать с апреля. Также ему перечислят доплату за три месяца.

"Выгода очевидна. Но если пенсионер сам придумает такую схему и уволится, а работодатель будет против, то уволить-то он его уволит, но не возьмет на работу снова. Таким образом человек потеряет место работы, что для работающего пенсионера может быть фатально — с нуля на новое место его уже не возьмут", — предупредил юрист.

Он признал, что внешне такая схема не противоречит закону. Однако она приводит к тому, что бюджет теряет деньги, которые мог бы потратить на другие нужды. Поэтому, по сути, все это "не вполне добросовестная история".

Если кадровые службы и пенсионеры будут в массовом порядке злоупотреблять таким трюком, это приведет "к достаточно серьезным потерям средств из госбюджета". Как вариант — Соцфонд и трудовая инспекция могут через суд добиться переквалификации трудовых отношений между работодателем и пенсионером.

"Подобное происходило в тот момент, когда работодатели пытались оптимизировать подоходный налог и социальные выплаты с помощью перевода сотрудников в самозанятые. ФНС, обнаружив, что человек продолжает работать на прежнем месте, через суд добивалась того, чтобы эти отношения признавались трудовыми", — напомнил Соловьев. Депутат напомнил о праве пенсионеров на гибкий график работы

В то же время задокументировать всю схему целиком можно лишь в момент возврата пенсионера на прежнее место работы. Как полагает эксперт, государству не стоит предпринимать какие-либо репрессивные меры — достаточно возвращения в бюджет сумм уже произведенных выплат. Если законодатели захотят сделать эту схему невыгодной, а значит, нерабочей, реализовать это будет нетрудно.

Однако многие пенсионеры работают вовсе не потому что им так хочется — нынешних пенсий просто не хватает на жизнь. "Так что экономически целесообразным и социально значимым будет вернуться к индексации пенсий работающих пенсионеров. Пусть не в том же объеме, как неработающим, но такой шаг избавит от искушения рисковать", — считает Соловьев.