МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Такер Карслон в России, в Москве, в Большом театре и, возможно, в одном помещении с Владимиром Путиным, берет у российского президента интервью. Одни только слухи об этом вызвали острую реакцию американского истеблишмента, и на журналиста тут же навесили ярлык "предателя". За одну ночь анонс интервью собрал рекордные 60 миллионов просмотров, и счетчик продолжает крутиться. Кто такой Карлсон и почему его так любят и ненавидят на родине — в материале "Прайма". Раскрыты новые подробности "эпичного" интервью Путина журналисту Карлсону

Самый дерзкий ученик

Один из самых известных журналистов США Такер Карлсон родился 16 мая 1969 года в Сан-Франциско в семье актрисы и журналиста, но после развода родителей общался только с отцом. Семья жила в богатом районе и была хорошо обеспечена, он учился в частных школах и заработал репутацию нахального студента из-за пререканий с учителями. Ему не удалось поступить ни в один из самых престижных вузов страны, но высшее образование по специальности историк он получил.

Карьеру начал строить в журнале для консерваторов. Но настоящей удачей для него стала работа в The Weekly Standard — газете, которая входит в тот же холдинг, что и телеканал Fox News. Попытка поработать на либеральном канале CNN провалилась с самого начала. В 2010-м он создал собственное медиа The Daily Caller и параллельно стал работать на консервативный канал Fox News. В 2016-м у него появилось собственное шоу Tucker Carlson Tonight, ставшее очень популярным.

Карлсон и его гости обсуждали злободневные вопросы расовой и гендерной повестки, проблему с мигрантами, запреты абортов и, конечно, крупнейшие политические темы. В 2021 году журнал Time назвал ведущего самым влиятельным консерватором Америки. Тем удивительнее было резкое закрытие шоу на канале. И, судя по всему, для самого Карлсона это тоже стало неожиданностью. О причинах увольнения спорят до сих пор. Но все версии сходятся в том, что многие высказывания Карлсона просто не вписывались в мейнстрим.

Например, в 2020-м в разгар движения Black Lives Matter Карлсон позволял себе усомниться в правильности действий и тезисов активистов. А в 2023-м удивлялся, что президент Украины Владимир Зеленский требует у Конгресса деньги: "Какой-то наглый иностранец в футболке клянчит денег на свои насущные экономические нужды? У нас они тоже есть, приятель. Ты кто вообще?". И одним из первых усомнился в версии о виновности России в подрыве "Северных потоков": "Владимир Путин взорвал свой собственный газопровод в Европе? Ну, нет!"

Сам себе телеканал Илон Маск резко ответил на призывы к аресту Такера Карлсона

После увольнения с Fox News он продолжил самостоятельно снимать выпуски вечернего шоу. И начал выкладывать их в соцсети X (бывший Twitter). В таком варианте шоу тоже оказалось очень популярным. Телеканал пытался закрыть и этот способ вещания, ссылаясь на трудовой договор с ведущим, который исткал только в конце 2024 года. Юридические разбирательства по этому вопросу длятся до сих пор.

Уже на собственной площадке Карлсон последовательно критикует американскую политику в украинском вопросе. "Прошло почти два года, и оказалось, что все это неправда. Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты", — сказал он в одном из видеороликов.

Но ни одно его обращение еще не набирало такое количество просмотров, как анонс интервью с Владимиром Путиным. И ни одно замечание не вызывало такого шквала критики в США. "Это точно будет эпично", — предрекает его коллега Алекс Джонс. И мало кто сомневается в этом.