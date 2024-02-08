МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. С начала этого года китайские и турецкие банки стали ограничивать операции российских клиентов. Как не потерять средства при блокировке счетов, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. СМИ: главный для импортеров банк Китая остановил все расчеты с Россией

Политика банков изменилась после выхода 22 декабря указа президента США Джо Байдена о расширении механизма санкций на организации, осуществляющие расчеты с российскими организациями и гражданами. Согласно указу, банки, проводящие такого рода операции, могут попасть в список SDN, что означает блокировку принадлежащих им активов, находящихся на территории США.

Некоторые турецкие банки уже начали ограничивать операции компаний и повысили требования к физлицам для оформления банковской карты. Похожие проблемы стали возникать у россиян и в китайских банках. Но такие ограничения можно обойти. "Фактически у россиян и компаний с открытыми за границей счетами есть несколько возможностей, чтобы продолжать вести бизнес с Китаем и Турцией, а если счет уже заблокирован — не потерять свои средства", — отмечает экономист.

Прежде всего, можно воспользоваться услугами посредников. Рынок посреднических финансовых услуг активно развивается, и каждый сможет найти устраивающий его вариант. Еще один способ — перевести средства на счета в банки других дружественных или нейтральных стран. Это Белоруссия, Армения, Таджикистан и другие.

Если операции по счету заблокированы, можно снять средства в наличной форме — если речь идет не о полной блокировке, а о приостановке расчетных операций, в том числе, трансграничных переводов. В этом случае физическое лицо, скорее всего, может пользоваться счетом, но не переводить средства дистанционно. Поэтому получится закрыть счет в добровольном порядке и снять с него деньги. В Турции начали закрывать счета российских компаний, пишет СМИ

Есть вариант вывести средства через посредников на альтернативный счет компании в другом банке или счет бенефициара или акционера компании. В качестве оснований указывается выплата займа или дивидендов. Физлица могут просто закрыть счет — в этом случае банк обязан вернуть им все.

Если банк упорствует, де-факто мы имеем дело с хищением средств, тогда нужно обращаться в суд иностранного государства. "Российские финансовые органы будут искать совместные решения с регуляторами зарубежных стран для минимизации рисков и потерь для россиян, имеющих активы за рубежом", — заключила эксперт.