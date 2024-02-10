МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мошенники от имени ФНС начали рассылку электронных писем гражданам о выявлении якобы подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Российские банки начнут возмещать украденные мошенниками средства

В письмах предлагают пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу налоговиков. "Они могут интересоваться кассовыми документами, счетами-фактуры, накладными, актами приема-передачи, авансовыми отчетами и товаросопроводительными документами. Для прохождения процедуры дополнительной онлайн-проверки жулики предлагают обратиться к назначенному инспектору", — говорит юрист.

В противном случае, пугают мошенники, счета налогоплательщика будут заблокированы до выяснения всех обстоятельств. Скан-версия таких мошеннических писем содержит печати и реквизиты, а "контакты инспектора" прикрепляют к электронной рассылке.

"Мошенники безошибочно играют на психологии людей — ведь представить документы онлайн проще, чем идти на разговор к инспектору. Так они пытаются получить солидный объем финансово-хозяйственной документации, которая впоследствии может быть использована в различных противозаконных целях, в том числе, для "генерирования" платежек с предложением уплатить суммы якобы сокрытых налогов", — поясняет Соловьев. Россиян предупредили о мошенничестве с платежами по СБП

Между тем, ФНС не рассылает подобные сообщения и не звонит с предложением оплатить налоги онлайн, подчеркивает юрист. Вся необходимая информация об исчисленных налогах, задолженности и способах их оплаты размещена в личном кабинете налогоплательщика физического лица, ИП или компании. На почту пользователям приходят только автоматические уведомления.

Поэтому эксперт рекомендует даже не открывать подозрительные письма и, тем более, не переходить по ссылкам. "Будьте внимательны и не вступайте в переписку с незнакомыми пользователями, уточняйте налогово значимую информацию непосредственно в своей инспекции по месту жительства или регистрации ИП или юрлица. О всех случаях мошеннических действий сообщайте в органы внутренних дел", — заключил Соловьев.