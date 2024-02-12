МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Банк не может в одностороннем порядке менять процентные ставки и величину льготного периода по кредитной карте. Однако вправе корректировать все остальное по своему желанию, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Россиян предупредили о последствиях пересмотра условий по льготной ипотеке

Но есть одна оговорка: клиента необходимо уведомить заранее. Не обязательно писать или звонить лично каждому и получать обратную связь. Достаточно разместить информацию на сайте банка, а увидит ее клиент или нет, уже не имеет значения. "Поэтому россияне очень часто узнают о подобных изменениях только в тот момент, когда происходит списание денег с карты, например, за уведомления", — поясняет эксперт.

В отдельных случаях банк все же может изменить процентную ставку и льготный период самостоятельно. Это возможно, когда такие условия прописаны в договоре. У кредитной карты может быть плавающая ставка, например, если она привязана к ключевой. Или в договоре прописано, что льготный период в первые полгода составит 100 дней, а дальше на усмотрение банка.

Кредитный лимит банк имеет право определять на свое усмотрение и изменять его в ту или иную сторону. Никакая фиксированная сумма в договоре не прописана. Увеличить лимит могут для участников зарплатного проекта, дисциплинированных заемщиков, а также своих вкладчиков. Уменьшить — при наличии просрочек, росте долговой нагрузки (когда появляются другие кредиты), а также если клиент редко пользуется картой.

"В любой момент в одностороннем порядке банк имеет право изменять условия снятия наличных, начисления кешбэка, комиссию за уведомления", — заключил Гусятников.