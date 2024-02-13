МОСКВА, янв — ПРАЙМ. Размер выплат у разных категорий российских пенсионеров может отличаться, причем весьма значительно. Закон устанавливает существенные доплаты за выдающиеся достижения и особые заслуги, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. В Госдуме предложили упростить выход на пенсию для многодетных родителей

Так, Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям Труда Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, награжденным орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом Славы трех степеней, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени полагается дополнительное материальное обеспечение в размере 415 процентов от социальной пенсии.

Юрист напомнил, что в настоящий момент социальная пенсия по старости составляет 7153,33 рубля. То есть надбавка равна 29686 рублям.

Размер дополнительного материального обеспечения граждан, награжденных орденом Ленина, "За заслуги перед Отечеством" орденом II, III и IV степени, тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", а также лауреатов Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий Российской Федерации (РСФСР) составляет 330 процентов размера социальной пенсии, то есть 23606 рублей.

Надбавка в 250 процентов размера социальной пенсии (17883 рубля) предусмотрена для награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней, чемпионов Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр.