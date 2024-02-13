МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Покупка золота, которое считается своеобразным "антидолларом", дает возможность застраховаться от экономического кризиса, при котором многие валюты могут обесцениться. Есть ли такой же потенциал и у другого драгоценного металла — серебра, разбирался "Прайм". Россия нарастила золотой запас на 16 тонн

Вечные ценности

Золото и серебро традиционно считаются монетарными металлами. Это не просто драгоценные металлы, которые могут использоваться в промышленности, у них есть не менее важная функция денег. Но когда в 1971 году Ричард Никсон, занимавший в то время пост президента США, объявил об отмене привязки курса доллара к золоту, многие посчитали, что драгметалл как деньги навсегда ушел в прошлое.

"Биметаллизм и монометаллизм должны были остаться только в учебниках по экономической теории. Но прошло полстолетия, а золото и вслед за ним серебро продолжают быть активами-убежищами в период политических и экономических кризисов", — замечает экономист Лазарь Бадалов.

Сейчас как никогда частные и институциональные инвесторы это понимают. Например, 2023 год стал рекордным по покупкам золота — 4900 тонн инвесторы купили в физической форме, побив рекорд 2022-го — 4741 тонну. При этом, по подсчетам директора по инвестициям корпорации "Синергия" Сергея Четверикова, в начале этого года цены на золото находятся на исторических максимумах. Одна унция стоит на несколько десятков процентов дороже, чем, например, в 2020 году.

"Бычьи" тренды

И спрос будет только расти. Впереди период снижения ставок мировыми центробанками — с инфляцией они справились, теперь надо поддержать экономику. Снижение ставок означает, что доллар может ослабевать, что вызовет рост спроса и, соответственно, цен на золото, пояснил и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Дело в том, что высокие процентные ставки в США поддерживают рост доходности казначейских облигаций. Но в обратной ситуации эти ценные бумаги перестают быть привлекательным инвестиционным инструментом, и инвесторы "убегают" в золото. Рост цен на серебро, как правило, с некоторым лагом догоняет "бычьи" настроения на рынке золота. Так, в 2020 году в условиях карантина и почти нулевых процентных ставок цены на серебро росли в два раза быстрее цен на золото. Судьба доллара предрешена: куда на самом деле рвется Трамп

Причина — в резко растущем использовании серебра, в частности, в автомобилестроении, а также в производстве солнечных панелей и нового поколения полупроводников. Таким образом, серебро не без оснований считается "металлом растущей экономики" в противовес золоту, позиционирующемуся как убежище при всевозможных катаклизмах.

Уже со второй половины текущего года и в 2025-м ослабление доллара и падение доходности гособлигаций приведут к всплеску инвестиционного интереса к золоту и серебру. При этом серебро, благодаря взрывному промышленному спросу, а также большей дешевизне по сравнению с золотом, станет более привлекательным инвестиционным инструментом, прогнозирует Смирнов.

В любом случае, пока инфляция беспрецедентно высока, она продолжит давить на традиционные валюты. А это хороший знак для инвестиций, как в золото, так и в серебро.

Горький опыт Баффета

Однако серебро не сможет обойти золото в цене. После Второй мировой войны установилось среднее соотношение цены — примерно 50 к 1. То есть, золото в 50 раз дороже серебра.

"Эти два металла очень сильно коррелируют между собой, то сильно отклоняясь от этого соотношения, то снова к нему приближаясь. Отсюда и появляются инвестидеи о том, что, когда золото стоит сильно дороже серебра, то нужно покупать второе в надежде, что оно по цене приблизится к первому", — поясняет Четвериков. Делят резервы России: Запад припрятал козырь в рукаве

Многие инвесторы делают на это ставку, в том числе Уоррен Баффетт. Однако для американского предпринимателя этот опыт оказался убыточным: он накупил много серебра, а потом продал его без прибыли, потому что серебро к золоту не приблизилось, напомнил эксперт.

Сейчас соотношение цены золота к цене серебра — примерно 100 к 1, и некоторые призывают скупать серебро. Однако с производственной точки зрения спрос на него сейчас вряд ли будет расти. До недавнего времени его во многом обеспечивала фотоиндустрия, но с развитием цифровой фотографии она отошла в тень. Серебро по-прежнему используется в производстве проводников и солнечных батарей, но золото имеет большее значение для сферы производства.

Таким образом, серебро продолжит отставать от золота, тектонического сдвига в соотношении цен на эти металлы не случится, подытожил эксперт.