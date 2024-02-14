МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. На приложениях для онлайн-знакомств регистрируются не только добропорядочные граждане, но и мошенники, которые пытаются вытянуть из пользователей личную информацию или деньги. Как распознать эти уловки, агентству "Прайм" рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин. Россиянам рассказали, как мошенники могут подделывать биометрию жертв

"Часто мошенники приглашают в театр или другие культурные мероприятия. Мужчины попадаются на то, что девушка особенная, не ходит по барам и ресторанам, а ищет интеллектуальный досуг. На деле все прозаичнее: девушка отправляет ссылку для покупки билета на фишинговый сайт, а поверивший ей вводит там реквизиты своей банковской карты и теряет деньги", — привел он пример.

Есть и другой сценарий — при вводе данных карты оплата не проходит и появляется сообщение об ошибке. Некоторые пытаются повторить операцию, но в итоге еще раз пересылают деньги мошеннику. Если вас пригласили, лучше не ходить по таким ссылкам, а поинтересоваться у собеседника, куда он планирует пригласить вас, чтобы приобрести билеты на официальном сайте организации, советует эксперт.

Бывают, что люди знакомятся и потом обмениваются фотографиями, нередко приватными. Получив такую чувствительную информацию, мошенник начинает шантаж, а человек вынужден заплатить, хотя гарантии удаления фото нет.

Чтобы не попасться на удочку мошенника, ни в коем случае не следует передавать личную информацию незнакомым людям по телефону, электронной почте, в мессенджерах и другими способами. Не публикуйте на сайте знакомств информацию, которой может воспользоваться мошенник: подтверждение вашего статуса, откровенные фото, данные о месте жительства, личные номера телефонов.

Начинать общение лучше в мессенджерах с функцией скрытия номера, так как очень многие злоумышленники собирают данные о людях и аккумулируют их в базы для дальнейшей продажи, советует Фомин.