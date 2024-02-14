Эксперт Фомин: мошенники выманивают на сайтах знакомств деньги и личные данные
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. На приложениях для онлайн-знакомств регистрируются не только добропорядочные граждане, но и мошенники, которые пытаются вытянуть из пользователей личную информацию или деньги. Как распознать эти уловки, агентству "Прайм" рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.
"Часто мошенники приглашают в театр или другие культурные мероприятия. Мужчины попадаются на то, что девушка особенная, не ходит по барам и ресторанам, а ищет интеллектуальный досуг. На деле все прозаичнее: девушка отправляет ссылку для покупки билета на фишинговый сайт, а поверивший ей вводит там реквизиты своей банковской карты и теряет деньги", — привел он пример.
Есть и другой сценарий — при вводе данных карты оплата не проходит и появляется сообщение об ошибке. Некоторые пытаются повторить операцию, но в итоге еще раз пересылают деньги мошеннику. Если вас пригласили, лучше не ходить по таким ссылкам, а поинтересоваться у собеседника, куда он планирует пригласить вас, чтобы приобрести билеты на официальном сайте организации, советует эксперт.
Бывают, что люди знакомятся и потом обмениваются фотографиями, нередко приватными. Получив такую чувствительную информацию, мошенник начинает шантаж, а человек вынужден заплатить, хотя гарантии удаления фото нет.
Чтобы не попасться на удочку мошенника, ни в коем случае не следует передавать личную информацию незнакомым людям по телефону, электронной почте, в мессенджерах и другими способами. Не публикуйте на сайте знакомств информацию, которой может воспользоваться мошенник: подтверждение вашего статуса, откровенные фото, данные о месте жительства, личные номера телефонов.
Начинать общение лучше в мессенджерах с функцией скрытия номера, так как очень многие злоумышленники собирают данные о людях и аккумулируют их в базы для дальнейшей продажи, советует Фомин.
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