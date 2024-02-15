МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Полноценная защита от внешнего вмешательства в 2024 году предполагает четыре способа, которые лучше всего сработают вместе, рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента информационных технологий в компании "Первый Бит" Максим Горин. Эксперт рассказал, как хакеры изменили тактику проведения атак на банки

Базовый уровень — это антивирусы. Они помогают защитить компьютеры и сети от вредоносных программ, хакерских атак и других угроз. Инвестирование в антивирусы необходимо, ведь иначе бизнес и его клиенты могут столкнуться с утечкой конфиденциальной информации, потерей данных, штрафами и репутационными потерями.

Второй контур кибербезопасности —резервное копирование. Если злоумышленники зашифруют ваши данные и начнут вымогать деньги, вы сможете за считанные часы загрузиться из бэкапа и продолжить работу. Наиболее актуальны облачные сервисы резервного копирования. Они всегда доступны, а сам процесс копирования почти не влияет на производительность систем. Это может быть до 40 процентов экономнее, чем поддержка собственных серверов с бэкапами.

"Третье решение, которое я хочу посоветовать — сканеры уязвимостей веб-приложений и внешней инфраструктуры. IT-контуры делятся на внешние и внутренние. Внутренние доступны только через локальную сеть, а внешние имеют выход в интернет, и поэтому гораздо более уязвимы. Сканеры позволяют автоматизировать регулярные проверки безопасности, чтобы вовремя заметить подозрительную активность или недостаточно защищенные элементы", — подчеркнул Максим Горин.

Четвертое решение, которым часто пренебрегают, — системы двухфакторной аутентификации, позволяющие защититься от несанкционированного доступа и кражи учетных данных пользователей.

"Один из самых популярных методов хищения данных — кража аккаунта одного из сотрудников. Двухфакторная аутентификация решает эту проблему. Она знакома многим из нас по личным сервисам: Госуслуги, электронная почта, мессенджеры. Если после ввода пароля вас просят подтвердить вход через другое устройство, то это и есть "двухфакторка", — объяснил Горин.

По его мнению, сегодня бизнес недостаточно часто использует "двухфакторку" для защиты рабочих систем. "Как бы абсурдно это ни звучало, сегодня личные данные защищены гораздо лучше, чем корпоративные, потеря которых может обернуться многомиллионными убытками", — заключил он.