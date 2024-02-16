МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Насколько велика вероятность внезапного отключения интернета и чем оно грозит, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон

В конце января многие пользователи сообщали о сбоях в работе сайтов доменной зоны.RU. Это было связано с проблемами на DNS-серверах — системе доменных имен, где хранятся IP-адреса. "Такой сбой парализует работу Сети на неопределенное время. Вы просто не можете открыть через обычный браузер нужный портал. При этом сами сайты остаются в рабочем состоянии", — пояснил эксперт.

Срок восстановления зависит от вышедшего из строя элемента. Если ломается какое-то расширение, как это случилось в рунете, ремонт не занимает много времени. Гипотетически возможны и более крупные аварии. Но в истории таких случаев немного и они происходили за рубежом, например, в США.

Как подчеркивает Мясоедов, ущерб от подобных сбоев может быть незначительным для обывателей и колоссальным для крупных информсистем и бизнеса. Возможны приостановки в оформлении товаров на крупных маркетплейсах и в онлайн-магазинах, что приводит к значительным убыткам и потерям клиентской базы. Многие покупатели попросту уходят в оффлайн для приобретения товара. Эксперт объяснил, как смартфон без интернета шпионит за пользователем

Банки не cмогут получить необходимые данные от клиентов по платежам и часть транзакций перейдет на другой день. Договорные обязательства между организациями нарушаются. Целый ряд онлайн-сессий останутся незавершенными. Проще говоря, люди не смогут приостановить аренду автомобиля и самоката.

"Всё это создаёт в лучшем случае неудобства, а в худшем — реальные финансовые риски", — указывает специалист. Но, к сожалению, любая сложная технологическая платформа подвержена периодическим сбоям. Поэтому эксперт рекомендует не полагаться только на онлайн-сервисы и периодически делать резервные копии своих данных на локальных компьютерах для быстрого доступа к ним в случае чрезвычайной ситуации.