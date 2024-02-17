МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Перегрузка розетки возникает, если одновременно к ней подключается большое количество электроприборов или один, но мощный. Чем это опасно, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры Инженерной экологии и охраны труда НИУ "МЭИ", эксперт в области электробезопасности Илья Королев. Названы пять бытовых приборов, из-за которых может сгореть квартира

Обычная бытовая розетка рассчитана на длительный допустимый ток 16 Ампер. Но даже в нормальных условиях и без перегрузок происходит старение и повреждение изоляции. "Могут образовываться трещины и утончения, которые приводят к утечке электрического тока. Это вызывает дополнительный нагрев и еще большее разрушение изоляции. При соприкосновении поврежденных проводов с металлическими предметами может возникнуть короткое замыкание, что приводит к появлению очага искрения в розетке", — предупреждает Королев.

Использование слишком большого количества удлинителей, подключенных к одной розетке, грозит возникновением пожара. Так, подключение через "тройник" или удлинитель в одну розетку холодильника, микроволновой печи, плиты и стиральной машины может привести к перегрузке. Названа главная опасность работы обогревателя, если дома нет тепла

Чтобы этого избежать, лучше не увлекаться "тройниками" и удлинителями, предупреждает эксперт в области электробезопасности Максим Рябчицкий. Он добавил, что важно следить за исправностью электропроводки. При ремонте квартиры проводку и старые розетки следует полностью менять. "Если необходимо, увеличьте количество розеток в квартире, разместив их в местах установки электроприборов", — советует инженер.

Для защиты от искрения и предотвращения возгорания при проектировании электрической сети в квартире рекомендуется установить специальные устройства (УЗИс, УЗДП). Конечно, все эти работы должен выполнять профессиональный электромонтажник. "Правильное проектирование, выбор оборудования, а также качественный монтаж — ключевые моменты для безопасности и надежной работы электрических сетей. Не следует забывать про регулярные проверки", — заключил Рябчицкий.