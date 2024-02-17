МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Система распознавания лиц может ошибаться, неверно идентифицируя граждан. Последствия весьма неприятны — от штрафа за нарушение, которое совершили другие люди, до уголовного преследования. Как поступать в такой ситуации, агентству "Прайм" рассказал руководитель МОО "Центр правопорядка в Москве и Московской области" Александр Хаминский. В МВД опровергли сообщения о тотальном сборе биометрии всех россиян

Система распознавания лиц пока несовершенна, поэтому ошибки весьма вероятны. Это связано с программным обеспечением, расположением видеокамер и качеством самой картинки, а также внешним сходством людей. "Например, если цифровой аватар преступника был получен путем обработки фотографий, сделанных в условиях недостаточного освещения, вероятность установления совпадения не превышает 50%", — объяснил он.

Последствия ошибок могут быть самыми непредсказуемыми. Недавно сообщалось о тестировании камеры распознавания лиц, которая на светофоре будет фиксировать пешеходов-нарушителей. Мало кому понравится платить штраф за другого человека. А есть и более серьезные обвинения, которые подходят под статью УК РФ.

Однако Хаминский призывает не паниковать, если вас обвиняют напрасно. Во-первых, совпадение лиц, установленное электроникой, может послужить основанием для проверки, но никак не будет считаться главным доказательством причастности гражданина к совершенному преступлению. Во-вторых, никто не отменял такие понятия как презумпция невиновности и алиби. В-третьих, оценка доказательств должна происходить в установленном процессуальном порядке, разъяснил юрист. Россиян научили, как распознать слежку через камеру смартфона

Таким образом, столкнувшиеся с несправедливыми обвинениями со ссылкой на камеры вправе самостоятельно или через адвоката потребовать проведения судебной экспертизы цифрового портрета. Сначала следствие, а затем суд, делают вывод исходя из совокупности всех полученных доказательств, и условное сходство здесь не будет играть главенствующую роль.

В ряде судебных актов уже определена позиция относительно достоверности результатов, полученных с использованием системы распознавания лиц. Так, в 2019 году Савеловский суд столицы в своем решении по жалобе гражданки П. указал: "алгоритмы могут выявить совпадение лишь с определенной долей вероятности 65%", — привел пример юрист.

Если приговор по уголовному делу, постановление по административному делу или решение по гражданскому делу основываются большей частью на сравнительных результатах системы распознавания лиц, то такой судебный или административный акт может быть отменен вышестоящим органом. А гражданину, незаконно привлеченному к ответственности, должен быть возмещен вред в установленном порядке за счет бюджета.