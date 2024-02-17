МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рубль на новой неделе февраля может двигаться непривычным образом: при высоком спросе валютное предложение снижается. Это связано со снижением объемов экспортной выручки, и на следующей неделе тенденция может получить развитие, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Смена приоритетов в экономике: Набиуллина рассказала, когда снизят ставку

После того как в октябре был внедрен норматив обязательной продажи доли валютной выручки компаниями-экспортерами, примерно за неделю до очередного налогового периода рубль заметно укреплялся. Сказывался высокий спрос на рубли перед реализацией налоговых платежей. Рынок хорошо пополнялся иностранной валютой, что снимало основную часть напряжения с курса.

В конце года стало видно, что объем экспортной выручки сырьевых компаний снижается. Это было связано с падением объемов поставок энергоносителей. На рынке зазвучали предположения о том, что и доля доходов тоже просядет. Вот теперь это хорошо видно на валютной площадке: спрос на рубли есть, но валютного предложения меньше. Оно не удовлетворяет весь представленный спрос на доллары. Нарушается то самое рыночное равновесие, для достижения которого было приложено так много усилий.

На новой неделе февраля вполне можно увидеть развитие этой тенденции, хотя и не такими быстрыми темпами.

Есть также вероятность, что в пиковые периоды налоговой фазы рубль сумеет остановиться в снижении.

Пятничное решение Банка России по ключевой ставке рубль проигнорировал — оснований для реакции и не появилось. Показатель сохранился на уровне 16% годовых, а сам ЦБ охарактеризовал поступающие сигналы, как проинфляционные.

Дальнейшие решения регулятора в отношении стоимости кредитования будут полностью зависеть от того, как станет развиваться ситуация с ценами. Если инфляция продолжит рост, ставку придется повысить.

Нефтяной компонент мог бы оказать рублю локальную опору, но пока это не перекрывает факта снижения объема доходов от продажи энергоносителей за рубеж.

Доллар США проторгуется на неделю в пределах 90-93 рубей, евро — 98-102 рублей, юань — 12,60-12,85 рубля.