МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Закон разрешает работодателям следить за своими сотрудниками, но есть нюансы. Что именно дозволено, а что нет, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Развеян еще один миф о слежке за россиянами через экран

С развитием информационных технологий работодатели все чаще стали использовать для мониторинга специальное программное обеспечение на рабочем компьютере работника, а также устройства дистанционной видео и аудио- фиксации рабочих процессов. "Вместе с тем, следует помнить, что пределы контроля ограничиваются правом работника на неприкосновенность частной жизни", — указывает эксперт.

По Трудовому кодексу работодатель вправе использовать приборы, устройства, оборудование, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию, а также хранить полученную информацию. Фактически эта норма позволяет работодателю устанавливать средства видео- и аудиофиксации на любом рабочем месте.

Но есть определенные требования:

∙ фото- и видеофиксация рабочего процесса как способ контроля за работниками должна быть закреплена в локальных нормативных актах работодателя, с которыми необходимо ознакомить работников под роспись

∙ изображения работников могут быть признаны биометрическими персональными данными. Поэтому работодатель перед установлением системы фото- и видеофиксации должен получить от сотрудников согласие на обработку персональных данных и обеспечить меры для их защиты

∙ необходимо повесить на видных местах информационные таблички о том, что производится фото или видеосъемка

∙ не устанавливать скрытые от работников видеокамеры. В противном случае суд может расценить установку скрытых видеокамер как вмешательство в личную жизнь работников, добавляет эксперт.

Если работодатель ведет видеонаблюдение без соблюдения всех этих правил, его могут привлечь к ответственности по ч. 1, 2 ст. 13.11 КоАП и оштрафовать от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Суды считают, что использование работодателем средств видеофиксации не нарушает основные конституционные права работника, поскольку видеозапись рабочего процесса не используется для установления обстоятельств его частной жизни либо его личной и семейной тайны. Юрист раскрыл, кто и когда может законно прослушивать россиян

"Работодатель также вправе осуществлять мониторинг переписки работника, в том числе по электронной почте, потребление трафика, посещения им сайтов, если речь идет о корпоративной учётной записи работника. Но право работника на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки исключает возможность доступа работодателя к его личному почтовому ящику без его согласия", — подчеркивает адвокат.

Иначе обстоят дела с контролем рабочего времени дистанционного работника. Делать это лично работодатель по понятным причинам не сможет. В отношении сотрудника на удаленке контроль возможен только технически и только в пределах его корпоративной (рабочей) учётной записи, отмечает адвокат. Если же работник использует свой личный ПК, то без его ведома исключается возможность мониторинга потребления трафика, посещения сайтов. Правда, на практике работник может дать согласие на установку на его личном компьютере программы, например, системы Bitcop, позволяющей отслеживать его рабочее время.

Кстати, если работодатель обеспечил дистанционного работника служебным компьютером, то на нем уже может быть установлена программа отслеживания. Действующее законодательство не требует получения согласия работника на установление подобных программ, а также необходимости предупреждения, заключил юрист.