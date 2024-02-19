МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. C 1 марта может вступить в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Можно ли будет пользоваться такими приложениями, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. В Кремле прокомментировали планы запретить VPN в России

Посредством технологии VPN пользователи могут искать информацию в интернете, маскируя реальное местоположение. Именно так открываются сайты, заблокированные на территории той или иной страны. Технология дает возможность обходить запреты, введенные как самим государством, так и против него. "Провайдер просто не видит те сайты, на которые переходят его клиенты, соответственно, не имеет возможности их блокировать", — поясняет эксперт.

Зарубежное ПО с региональными ограничениями тоже может открываться посредством VPN как бы из-за рубежа, не давая блокировать местный рынок. Все это достигается путем создания промежуточного прокси-сервера.

По словам Мясоедова, под запретом VPN-сервисов подразумеваются ограничения работы именно программ в свободном доступе. "Сама технология останется доступной, но уже для опытных пользователей, способных произвести необходимые настройки самостоятельно. Такие запреты могут быть оправданы в условиях давления, которое оказывается на нашу страну", — полагает эксперт. Назван надежный способ удалить личные данные из запрещенных соцсетей

По его мнению, огромное количество рядовых граждан, глубоко не погруженных в технологические нюансы, становятся жертвами давления извне. Государство встает на их защиту, ограничивая "лишь бесконтрольный доступ к вредоносной информации".

"Для профессиональных пользователей, кому VPN нужен для решения рабочих задач, остается возможность самостоятельного конфигурирования сети. Таким образом создается компромисс между безопасностью государства и потребностями бизнеса", — заключил Мясоедов.