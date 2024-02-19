МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены отказаться от российского урана уже в этом году. В отрасли считают, что мощностей для замены ядерного топлива хватает. А законодатели объявили зависимость от него угрозой нацбезопасности. При этом до 30 процентов обогащенного урана на местный рынок по-прежнему идет именно из России. Теперь американцы хотят возродить атомную промышленность, разрушенную за десятилетия. Рассчитывают отчасти и на Европу, хотя там запасов урана практически нет. Справятся ли союзники с амбициозной задачей и помогут ли другие поставщики — в материале "Прайм". И тут пришли русские. Мировые реки золота потекли вспять

Рекордные закупки

Примерно треть ядерного топлива, которое используют американские АЭС, обеспечивают российские поставщики. Несмотря на все санкции, от урана США не отказались. И эти поставки, как отмечает New York Times, обходятся Америке примерно в миллиард долларов в год. Только за первое полугодие 2023-го США закупили у России 416 тонн урана, в 2,2 раза больше чем за аналогичный период 2022 года. Россия за это время заработала на продажах урана 696,5 миллиона долларов, это максимум за последние двадцать лет.

Последние данные за октябрь прошлого года показывают, что американцы нарастили объемы закупок уже в три раза — до 43 тонн ежемесячно. В денежном выражении за весь прошлый год США закупили российский уран на рекордную сумму в 1,2 миллиарда долларов — это на 43 процента больше, чем в 2022 году.

От России зависит не только американский рынок: по данным Euratom Supply Agency, страна контролирует почти половину мировых мощностей по обогащению урана, то есть обеспечивает топливом 50 процентов реакторов в мире.

Однако в США считают, что пришло время разорвать эту зависимость. В декабре 2023-го палата представителей одобрила законопроект о запрете на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Документ предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в России предприятий.

"Мощностей достаточно"

Законодателей поддержали и в отрасли. Как заявил в интервью Financial Times глава крупнейшего поставщика урана для атомных электростанций США URENCO Борис Шухт, в США достаточно мощностей, чтобы заменить российский импорт обогащенного урана.

Заявления выглядит крайне самонадеянно: непонятно, о каких мощностях речь. Принадлежащий британско-немецко-голландскому консорциуму Urenco завод в Нью-Мексико — фактически единственное оставшееся в США предприятие по обогащению урана. Одного его явно не хватит на покрытие всех текущих потребностей. Поэтому логично, что их решили расширять. США втрое нарастили покупки урана из России

Еще в ноябре президент Джо Байден попросил у конгресса больше двух миллиардов долларов на производство собственного обогащенного урана. Эти деньги должны пойти на "развитие внутренних мощностей по обогащению" для разрабатываемых в стране малых модульных ядерных реакторов.

Как сообщил глава Urenco, компания ведет переговоры с правительствами Великобритании и США о потенциальных инвестициях в новые заводы по производству HALEU. Это топливо, используемое для атомных станций малой мощности, которое сейчас производит и поставляет на рынок только российский "Росатом".

"Urenco продолжает переговоры с властями США и Великобритании об инвестициях в производство высокопробного низкообогащенного урана (HALEU). Британцы уже вложили в этот проект 9,5 миллиона фунтов в рамках собственного плана отказа от российского топлива. Производить HALEU для новых реакторов США намерены самостоятельно, но пока что получается слабо. В этом году, как заявлено, производство должно возрасти до 900 кг, однако к ноябрю 2023-го концерн выпустил первую партию HALEU лишь на 20 кг", — указывает Николай Неплюев, экономист и эксперт по вопросам промышленности.

Поздно спохватились

Развивать собственное производство для США — задача не из простых. Непродуманная энергетическая политика привела к тому, что еще со времен распада СССР Америка полагалась на российский импорт, а собственная атомная промышленность пришла в упадок.

В 1993-м Вашингтон и Москва заключили "Великую урановую сделку", договор был рассчитан на двадцать лет. Собственные обогатительные предприятия закрылись. Теперь поднимать все с нуля крайне долго и дорого. Урановое производство слишком сложное, чтобы его можно быстро дешево, а главное безопасно расширить, замечает Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

Параллельно США пытаются наращивать урановые закупки у разных стран Европы. Так, например, прошлогодний импорт из Великобритании вырос на 28 процентов. Франция ввезла на американский рынок урана почти на 320 миллионов долларов против прошлогодних двух. В пятерке крупнейших экспортеров также Германия и Канада. Однако и на европейских поставщиков особенно рассчитывать не приходится. По данным Euroatom, ЕС сам получает 97 процентов природного урана от Казахстана, Нигера и Канады.

В 2022 году страны Евросоюза начали снижать закупки урановой продукции из России. Но общий объем поставок сократился незначительно. При этом европейские страны с АЭС российского производства даже нарастили покупки российского топлива. В Европе запасов урана очень немного, и они практически подходят к концу.

"Основным поставщиком урана для них до последнего времени была Африка, конкретно Нигер, а главным перепродавцом была Франция, которая фактически сохраняла контроль над этими "независимыми" государствами. Последние события в этих странах, связанные со свержением профранцузских правительств, привели к разрыву контрактов. Следовательно, Европа мало что может продать США", — поясняет Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета. Сильнее нефти и газа. Европа впала в новую зависимость от России

Как подчеркивает экономист, и Казахстан, и Канада и Австралия едва ли смогут удовлетворить аппетиты США и ЕС в случае отказа от российского ядерного топлива: возможности увеличения объемов производства выглядят сомнительными.

"Несмотря на то, что на долю двух австралийских и канадских производителей урана приходится суммарно 19 процентов мирового объема производства, 55-60 процентов этих объемов и так законтрактованы на США, а новых месторождений для увеличения добычи в этих регионах мира нет или они требуют дополнительной геологоразведки. Возможности Казахстана в замещении поставок из России также весьма ограничены, так как из суммарной доли в 24 процента мирового объема производства 40 процентов законтрактовано на Китай и Россию, семь процентов на Канаду, три процента на Нигер, а 50 процентов — на собственное потребление", — поясняет эксперт.

Нелегкая задача

Таким образом, покончить с урановой зависимостью от России возможно пока только в теории. В США это прекрасно понимают. Именно поэтому в законопроекте, который одобрила палата представителей в конце декабря есть важная оговорка: если альтернативные России источники поставок урана окажутся недоступны (или импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США), Министр энергетики США вправе отменить этот запрет.

Разумеется, Запад будет искать возможности инвестировать в инфраструктуру, но затянется все на годы. Пока перспективы западного атомного "импортозамещения" видятся очень слабыми.

Экономисты указывают и на то, что запрет, даже если и будет введен, вряд ли станет стимулом для расширения собственных производств. Скорее вырастет число стран-посредников, которые будут перепродавать российский уран США и ЕС (так же, как это произошло после "отказа" Запада от российской нефти). Такие поставки, разумеется, обойдутся намного дороже.