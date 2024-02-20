МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Действие договора о транзите российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. Будет ли он продлен, на каких условиях и какой сценарий оптимален для России, агентству "Прайм" рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Газовый транзит между Россией и Украиной могут продлить, пишут СМИ

"Оптимальный сценарий для России — если "Газпром" сам или через свою "дочку" будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности. Это означает, что в отношениях "Газпрома" с потребителями ничего не изменится", — считает он. Именно это будет основным предметом переговоров, поскольку Украина хочет, чтобы бронирование осуществляли компании — резиденты ЕС, добавил эксперт.

Основной сценарий — переход с января 2025 года на краткосрочное бронирование мощностей через механизм аукционов. Скорее всего, на месяц вперед. Главный вопрос, допустит ли Украина к аукционам "Газпром", и если нет, то кто будет бронировать мощности и на каких условиях он будет договариваться с "Газпромом".

Продление долгосрочного контракта неинтересно ни одной из сторон: Украине — по политическим мотивам, "Газпрому" — в силу неопределенности долгосрочного спроса на российский трубопроводный газ в ЕС. Прекращение транзита, с учетом военно-политической обстановки, в целом исключать нельзя.

Но пока это выглядит все-таки как алармистский сценарий. Словакия, Австрия и Венгрия, зависящие от поставок через Украину, будут добиваться от Киева и Брюсселя сохранения транзита хотя бы в 2025-2026 годах. Путин рассказал, кто может открыть вторую нитку газопровода через Украину

Альтернативных путей доставки газа в эти страны у "Газпрома" сейчас нет. Это означает для России потерю около 12 миллиардов кубометров годового экспорта газа — половину всего объема, прокачанного в страны ЕС и бывшей Югославии в 2023 году. Для Словакии, Австрии и Приднестровья это создаст острый дефицит газа, который страны ЕС, будут пытаться экстренно закрыть.

"Есть разные оценки, насколько это возможно сделать. Население без газа и электроэнергии точно не оставят, но коммерческий сектор, особенно энергоемкая промышленность, в течение нескольких лет будет поставлена в условия жесткого кризиса", — полагает Белогорьев.

Технически "Оператор ГТС Украины" может поддерживать работоспособность транзитных газопроводов и при нулевой прокачке, но это дорогое удовольствие и непонятно, кто за это будет платить. Поэтому, если транзит остановится более чем на год, то неизбежно встанет вопрос о демонтаже части компрессорных станций, а затем и самих труб. Но сразу на это не решатся. Поэтому судьба этих газопроводов (прежде всего, это украинские участки "«Уренгой — Помары — Ужгород" и "Прогресса") зависит от сроков потенциального прерывания транзита, заключил специалист.