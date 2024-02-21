МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. При потере смартфона необходимо совершить три неотложных действия, которые уменьшат шанс на утечку данных и денег, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов. Эксперт научил, как обнаружить прослушку на смартфоне

Потеря смартфона может стать большой проблемой для любого человека. Там, по сути, вся жизнь — данные банковских карт, пароли в социальных сетях, личные фотографии и видеозаписи, другие конфиденциальные сведения. И хотя найденный гаджет не так просто разблокировать, риски все же остаются. Поэтому первое, что вы должны сделать при потере телефона, если уверены, что он уже недоступен — заблокировать сим-карту, советует Шутов.

Если телефон на базе ОС Android, необходимо его заблокировать через Google-аккаунт. Если Iphone, то активировать режим пропажи на смартфоне через сервисы Apple.

Затем необходимо оповестить родственников, друзей и знакомых о пропаже смартфона. "Это важно, чтобы они не отвечали на фейковые запросы о переводе средств и не реагировали на другие обманные действия", — предупредил специалист.

Если смартфон потерян с банковской картой или стикером для оплаты, надо установить блокировку для средств оплаты. Не будет лишним сменить пароли в учетных записях и социальных сетях. "Так вы уменьшите шанс на нежелательные действия со стороны вероятного злоумышленника", — пояснил Шутов.

И, наконец, следует обратиться в полицию, но перед этим лучше отыскать серийный номер смартфона или специальный уникальный код — IMEI. "Так правоохранители смогут быстрее обнаружить пропавший девайс", — заключил Шутов.