МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Вашингтону давно пора смириться с тем, что Украина находится на периферии его геополитических интересов. Следует сосредоточиться на своих проблемах и отдать России то, что ей принадлежит, пишет американская National Review. Уже скоро. В США "запугали" союзников российским космическим оружием

По мнению издания, сумма, которую Сенат США выделяет в новом пакете помощи Украине — 60 миллиардов долларов — меньше, чем в прошлом году. Но если и тогда ВСУ не удалось добиться хоть сколько-нибудь внятного преимущества на поле боя, то на что они и США рассчитывают сейчас? Как выделение этой суммы повысит безопасность Штатов, особенно с учетом того, что конфликт пожирает боеприпасов больше, чем может произвести американский ВПК?

Вместо того, чтобы внятно это объяснить, сенаторы, поддержавшие пакет, предпочитают обвинять оппонентов в демагогии и нелюбви к Родине. Между тем, против помощи Киеву все чаще выступают голосующие за республиканцев избиратели. И объяснить это простым невежеством, как пытаются некоторые сторонники помощи, не получается. В самом деле, как простые избиратели могут усомниться в данных американской разведки, которая прежде уверенно рассказывала об огромном количестве оружия массового поражения у Саддама или о том, что ноутбук Хантера Байдена — это российская "утка", иронизирует автор публикации.

Влияние экс-президента Дональда Трампа — тоже плохое объяснение. Ведь он не проповедует нечто отвлеченное сам по себе, а тонко чувствует настроения общественности и пытается набрать на этом очки.

Таким образом, изложим все на простом английском: доводы против выделения американской помощи Киеву те же, что изначально выдвигались против вмешательства Штатов в украинскую политику. Эта страна по всем признакам находится на периферии американских интересов, но входит в поле зрения России. Богатство и благополучие Америки никогда не зависело и не будет зависеть от отношений с Украиной — это не Тайвань, чье доминирование в производстве микросхем принципиально важно для каждого американца.

Между тем, политическое и экономическое отделение Украины от России и включение ее в западные институты вроде НАТО и ЕС весьма сомнительны, если не сказать больше. Это потребует огромных финансовых и политических ресурсов, но вряд ли принесет выгоду Западу.

С этими выводами согласны и читатели статьи. Зачем платить за кого-то, если эти деньги можно использовать для своих целей? Лучше отдать России то, что ей принадлежит и задуматься о предателях в собственной среде, которым выгодны бесконечные "войны" и разбазаривание американских богатств, пишут они в комментариях.

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