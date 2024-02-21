МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Почему владельцы электронных "Qiwi-кошельков" "Киви банка", у которого Банк России отозвал лицензию, не получат страхового возмещения, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Эксперт прокомментировал отзыв лицензии у "Киви банка"

Под действие ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" подпадают средства граждан в пределах 1,4 миллиона рублей в организациях, участвующих в системе обязательного страхования. Выплаты осуществляются через Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Однако в законе есть исключения. Так, ст. 5 п.5. сказано о том, что страхование не распространяется на электронные денежные средства. То есть те, которые находятся на электронных кошельках.

"Поэтому владельцы электронных кошельков ничего не получат, в отличие от граждан, имевших классические депозиты или накопительные счета. И это несмотря на то, что "Киви банк" входил в систему страхования вкладов и все прочие средства его клиентов подлежат возмещению", — пояснил юрист.

Скорее всего, для населения это станет очередным уроком по финансовой грамотности. "Размещая где-либо денежные средства, необходимо полностью изучать нюансы, потому что страхование распространяется не на все", — объясняет Гусятников.

Он приводит в пример ставшие популярными брокерские счета. Банки активно привлекают население к инвестированию на фондовом рынке. Но информация о том, что средства на таких счетах не застрахованы и не подлежат возмещению, если финансовая организация лишится лицензии, широко не афишируется — так же, как и в случае с электронными кошельками.

"Участие самого банка в системе страхования вкладов еще не гарантирует того, что все ваши средства будут застрахованы. И это нужно учитывать", — заключил Гусятников.