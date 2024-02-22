МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ, Ольга Орловская. Страны рекордно наращивают долги, все больше платя за их обслуживание. Это может обрушить даже развитые экономики, предупреждают эксперты. "Прайм" разбирается, стоит ли бояться дефолта США и насколько прочная позиция у России. Антидоллар новой эпохи: кто еще выступил против валюты номер один

Экономист Артур Лаффер недавно предсказал, что впереди нас ждет "десятилетие долга". Ничем хорошим это не закончится, считает он.

Задолженность в глобальном масштабе действительно растет полным ходом. В сентябре 2023 года объем мирового долга достиг рекордной отметки в 307,4 триллиона долларов, а за последние десять лет задолженность стран выросла на 100 триллионов. Институт международных финансов (IIF) выпустил отчет, в котором говорит, что доля долга в мировом ВВП выросла до 336 процентов. Более 80-ти его процентов пришлось на развитые страны, при этом наибольший рост зафиксирован в США, Японии, Великобритании и Франции, подсчитывал Reuters.

Среди развивающихся рынков наибольший рост наблюдался в крупнейших экономиках, а именно в Китае, Индии и Бразилии. Лаффер даже сделал совсем мрачный прогноз: "Я ожидаю, что некоторые крупные страны, которые не решат свои долговые проблемы, умрут медленной финансовой смертью".

Оставляют долги детям и внукам

Проблема взрывного роста мирового долга возникла не сейчас — это происходит последние несколько десятилетий, ускорившись с момента глобального финансового кризиса 2008 года. Причем опережающими темпами растет госдолг, а не корпоративный, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Триггерами для роста госдолга после 2008 года стали серьезные экономические и финансовые проблемы населения и бизнеса, которые пришлось "заливать деньгами", а также доступность дешевых заимствований благодаря ультрамягкой денежно-кредитной политике основных мировых центробанков в то время.

"Рекордные значения госдолга по отношению к ВВП были достигнуты в 2020 году. Для того, чтобы выйти из экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и беспрецедентными локдаунами, правительства и центробанки вливали в финансовую систему триллионы долларов", — говорит Беленькая.

Огромные бюджетные дефициты как развитых, так и многих развивающихся стран в период пандемии увеличивали объем мирового госдолга. Но и после завершения острой фазы пандемии у стран сохранился повышенный дефицит бюджета, в том числе из-за геополитической напряженности (военный конфликт России и Украины), наращивания производства оружия, расходов на сдерживание скачка цен на энергоресурсы для населения и промышленности.

Сейчас ситуация с мировым госдолгом начинает приобретать новые негативные оттенки: странам нужно много денег на его обслуживание, то есть, на выплату купонного дохода.

Ставки за последние 10-15 лет были практически нулевыми, а в некоторых случаях даже отрицательными. Фактически экономика росла за счет будущих поколений, говорит директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

А сегодня ставки выросли до максимальных за последние 20 лет значений."Если рыночные ставки будут и дальше расти в результате инфляции, то обслуживание долга станет невозможным и приведет к череде дефолтов, как корпоративных, так и государственных заемщиков", — говорит финансист. И тут пришли русские. Мировые реки золота потекли вспять

Америке осталось десять — пятнадцать лет

Говоря о госдолге, чаще всего вспоминают США. "Экономика номер один", пользуясь репутацией одной из самых надежных в мире, назанимала столько, что в 2023 году расходы на обслуживание долга приблизились к рекордному триллиону долларов.

С одной стороны, США — эмитенты своей валюты, и это выгодно отличает их от прочих должников. Пока в их положении нет ничего критичного даже в плане инфляции, говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.

Но недавно председатель совета директоров и генеральный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон сказал, что текущий долговой кризис в США является "самым предсказуемым". По итогу американцы могут потерять дома, а национальная безопасность страны окажется под угрозой.

Даймон — известный банкир. И не будет лишний раз устраивать бурю в стакане воды. Как и глава ФРС Джером Пауэлл, который очень осторожно в недавнем интервью дал понять: федеральное правительство США встало на неустойчивый финансовый курс. Госдолг растет быстрее, чем американская экономика, и это не приведет ни к чему хорошему. Америке надо вернуться к стратегии, которая принесет больше стабильности, считает Пауэлл. Он встревожен тем, что сегодня правительство США берет в долг у будущих поколений. "Каждое поколение должно само платить за то, в чем оно нуждается, а не передавать счета за покупки детям и внукам".

Теперь главный вопрос — как долго Америка сможет себе позволить наращивать долг и не пузырь ли это, который скоро лопнет.

Руководитель управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин считает, что пока доллар составляет больше половины резервов мировых центральных банков, правительство США сможет без проблем занимать вновь и вновь. Однако существуют риски того, что расходы Минфина США на обслуживание долга раскрутят инфляционную спираль. Выплаты по процентам приведут к увеличению дефицита бюджета Америки, а это значит, что придется занимать еще больше.

В условиях низких ставок США могут еще достаточно долго — порядка 10-15 лет — наращивать уровень госдолга, считает Перепелица. Но при длительном периоде высоких ставок стоимость обслуживания перекроет весь бюджет США. Что неминуемо приведет к отказу от социальных программ, финансирования оборонного бюджета или необходимости объявления дефолта.

На данный момент проблема госдолга США носит управляемый характер, он успешно рефинансируется. Риски технического дефолта крупнейшей экономики мира, который ударит по всем, удается отодвинуть очередными внутриполитическими компромиссами. Ведь никто не будет сразу предъявлять Вашингтону весь долг для погашения. На главного союзника России готовится атака из США

Однако среднесрочно проблема действительно есть, считает Беленькая. Госдолг США весьма быстро обновляет рекорды: в начале 2023-го он превысил лимит 31,4 триллиона долларов, а к концу года достиг уже 34 триллионов. В условиях рекордной за более чем 15 лет стоимости заимствований для Минфина США разбалансировка ситуации ускорилась. Проблема растет за счет накопления бюджетных дефицитов прошлых лет, а текущие дефициты увеличиваются в том числе за счет роста стоимости обслуживания госдолга (и также будут способствовать его расширению).

Сейчас ситуация с госдолгом США острее, чем в предыдущие кризисные периоды последних десятилетий за счет менее благоприятного сочетания нескольких параметров:

высокий уровень госдолга по отношению к ВВП при высоких процентных ставках (то есть, дорогом обслуживании);

политика ФРС в отношении своего баланса ужесточается;

внешний спрос на американский госдолг становится не таким уж и безусловным.

Например, вложения Китая в американский госдолг за 10 лет сократились примерно на 40 процентов, приводит пример Беленькая. Из-за санкционных рисков — а Америка любит наказывать своих политических соперников с помощью санкций — Вашингтон теперь в меньшей степени может полагаться на внешних инвесторов для рефинансирования долга.

После введения беспрецедентных антироссийских санкций многие страны задумались о диверсификации своих вложений в золото или другие надежные активы. Платежи в долларах тоже сокращаются, особенно на рынке энергоносителей. Нефтедоллара, которым гордились Штаты в лучшие времена, больше нет из-за агрессивной политики санкций и давления.

Россия себе подстелила "соломки" Госдолг США к 2050 году грозит составить 200 процентов от ВПП страны

У России доля ее госдолга по мировым меркам невелика — менее 20 процентов. Поэтому пока расходы на его обслуживание тоже относительно умеренные.

Низкий госдолг — это принцип макроэкономической политики России после 1998 года, когда случился дефолт. Тогда страна решила максимально снижать долговую зависимость, чтобы не попадать под влияние кредиторов и проводить самостоятельную политику. До тех пор, пока сохраняется вероятность неожиданных государственных расходов, минимальный госдолг — хорошая идея.

Но экономике всегда нужны деньги. Слишком низкий госдолг по факту является недополученной выручкой компаний и упущенным ростом. Все помнят, что западные страны за счет высокого долга нарастили производство и ускорили рост экономики. Сейчас, вероятно, этот потенциал исчерпан, а вот Россия за счет низкой базы, напротив, могла бы одалживать больше и развивать промышленность.

Но это затруднено из-за санкций. Нам недоступны ранее популярные американские и европейские ценные бумаги. В этой ситуации занимать можно как на внутреннем, так и на нейтральных внешних рынках. Наращивание госдолга уже идет, правда, обслуживать его из из-за роста ключевой ставки станет дороже: в Минфине ожидают, что в перспективе трех лет доля расходов на обслуживание долга в расходах федерального бюджета почти удвоится (с 5 до 9,8 процента). Но пока это не представляет непосредственной угрозы, считает Беленькая.

У России достаточно большой запас прочности в этом деле: "соломку подстелить" удалось еще в нулевые, когда страна гасила валютные кредиты, выданные ей для развития. Теперь она может следить за ситуацией на внутренних и внешних рынках и выходить с теми инструментами, которые сочтет оптимальными. Предсказания экономиста Лаффера явно не относятся к Москве.